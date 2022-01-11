وكالة الأناضول

الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات على قادة صرب البوسنة

لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مسؤولين في جمهورية صرب البوسنة، بسبب خطاباتهم الانفصالية والاستفزازية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، في تصريح صحفي، تعليقا على تصريحات المسؤولين الصرب خلال الاحتفالات بـ "يوم جمهورية صرب البوسنة" الذي يحتفل به الصرب في 9 كانون الثاني، رغم كونه منافياً للدستور. وقال ستانو إن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الخطابات السلبية والانفصالية والاستفزازية التي استخدمها قادة جمهورية صرب البوسنة في الاحتفالات يوم 9 يناير. وأكد أن مثل هذه الخطابات والأفعال زادت من حدة التوتر بين المكونات في البلاد، ومن شأنها مفاقمة الأزمة السياسية المتواصلة، بشكل أكبر. وجدد دعوة الاتحاد لإدارة جمهورية صرب البوسنة، الابتعاد عن مثل هذه الخطابات والأفعال، وعدم عرقلة عمل المؤسسات في البوسنة والهرسك. وحذر من أنه في حال تفاقم الوضع أكثر فإن الاتحاد سيستخدم الأدوات التي بيده، بما في ذلك إعادة النظر في نطاق العقوبات الراهنة والمساعدات. وبعثت وزارة الخارجية في البوسنة والهرسك مذكرات احتجاجية إلى روسيا والصين وصربيا، على خلفية إرسالها ممثلين للمشاركة في الاحتفالات.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

قائد الحرس الثوري الإيراني يعلق على التحذير الأمريكي من الرد على اغتيال قاسم سليماني

علق قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي على التحذير الأمريكي من الرد على اغتيال قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني. وقال سلامي، في تصريحات مع قناة الميادين، إن "مكان الأمريكيين هو داخل أراضيهم وليس في منطقتنا ولا نعمل وفق أوامر البيت الأبيض"، مؤكدا أن "الأمريكيين استنتجوا أن بقاءهم في المنطقة لن يؤدي سوى إلى تكبدهم مزيداً من الخسائر". وكان البيت الأبيض قال، في بيان له، إن "إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا شنت هجمات على الأمريكيين، بمن في ذلك أي فرد من بين 52 شخصا فرضت عليهم طهران عقوبات بسبب مقتل قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة عام 2020". وفرضت السلطات الإيرانية، السبت الماضي، عقوبات جديدة على 51 مواطنًا أمريكيًا شاركوا في العملية ضد قاسم سليماني، بمن فيهم رئيس لجنة رؤساء الأركان مارك ميلي والمستشار السابق للرئيس الأمريكي للأمن القومي، روبرت أوبراين.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "الأشخاص المذكورين في قائمة العقوبات شاركوا في القرار والتخطيط والتنظيم والتمويل والدعم وكذلك في قيادة أو تنفيذ العمل الإرهابي (ضد سليماني)".

وكالة أنباء شينخوا

الصين تدعو الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات الأحادية المفروضة على أفغانستان

دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى فك تجميد الأصول الأفغانية ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على البلاد في أسرع وقت ممكن. نُقل عن الملا عبد الغني برادر القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء بحكومة طالبان الأفغانية المؤقتة قوله إن تساقط الأمطار والثلوج الذي شهدته البلاد حديثا فاقم معاناة الشعب الأفغاني الذي هو في حاجة إلى الغذاء والملبس، والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة جعلت أفغانستان تواجه تحديات خطيرة. قال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي يومي عندما طلب منه التعليق على تصريحات برادر، إن الشعب الصيني متعاطف مع الشعب الأفغاني إزاء الصعوبات التي يواجهها. وأضاف المتحدث أنه على الرغم من انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، لا تزال العواقب التي سببها احتلاله لأفغانستان لمدة 20 عاما مستمرة وتزداد تفاقما. قال وانغ "ندعو الجانب الأمريكي إلى التفكير في أخطائه بعمق، وتحمل مسؤولياته الدولية الواجبة، ورفع تجميد الأصول والعقوبات الأحادية المفروضة على أفغانستان في أقرب وقت ممكن". كما دعا الجانب الأمريكي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتعويض الشعب الأفغاني عن الضرر الذي لحق به، بدلا من وضع الملح على جروحه.