TL

رغم انهماك لبنان بتداعيات كورونا وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات وإجراء ماراتونات للتلقيح فهو بدأ رسميا ولوجيستيا من اليوم وحتى الخامس عشر من آذار المقبل بالإنهماك بماراتون الإنتخابات النيابية 2022 مع مهلة تقديم الترشيحات للإنتخابات..

المنار

الدولار يسابق لبلوغ الاثنين والثلاثين الف ليرة، ورغيف الخبز يلامس ازمة جديدة، ومحطات الوقود تجدد طوابيرها . فهل هذا متحور جديد من الوباء الاقتصادي؟ ام انها موجة جديدة من الوباء نفسه المعروف المصدر والهدف؟

nbn

بإنتظار أن يـبصر الحوار النور كعنوان تلاق بين اللبنانيين على ثوابتهم المشتركة وعناصر قوتهم أكد المكتب السياسي لحركة أمل أن الحركة ورئيسها كانوا دائما السباقين إلى الحوار بين المكونات اللبنانية وانطلاقا من هذه القاعدة أعلن تلبية الحركة للدعوة إلى الحوار للمساهمة في ايجاد حلول للأزمات التي يعاني منها البلد بغض النظر عن مندرجات جدول اعماله ورأيها فيها و توقيته ومستوى الاهمية والاولويات التي يطرحها في هذه المرحلة.

mtv

هموم اركان المنظومة الحاكمة في مكان، وهموم الناس في مكان آخر. الناس يلاحقون لقمة عيشهم، لذا راقبوا بقلق الارتفاع القياسي للدولار الذي يشق طريقه بثبات نحو الـ 32 الف ليرة. كذلك هم يترقبون غدا وبقلق ايضا ارتفاعا جديدا في اسعار البنزين والمشتقات النفطية بشرهم به ممثل موزعي المحروقات.

NTV

مع افتتاح باب الترشح رسميا للانتخابات النيابية لم يترشح أحد واقتصرت الزيارات لوزارة الداخلية على هدف المعاينة المكيانيكية للانتخاب ورسوم التسجيل والمستندات المطلوبة والأوراق الثبوتية.

OTV

الدولار يتجاوز عتبة الإثنين وثلاثين ألف ليرة، وبعض السياسيين لا يتجاوزون مصالحهم السياسية التقليدية، واعتباراتهم الشخصية المعروفة، ليمنعوا تحول الخلاف السياسي الأكيد إلى خلاف وطني لا لزوم له. ومن هذا المنطلق، أتى تشديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، على ان الحوار يعني الجميع، فهدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية، فنحن قد نختلف سياسيا في بعض الاحيان حول قانون معين او مشروع ولا يجب أن نختلف على مبادئ جوهرية واساسية في حياة الوطن، قد تهدد وحدته وسيادته واستقلاله.

LBC

فيما طاولة الحوار متعثرة ، وطاولة مجلس الوزراء ممنوعة، ولا قدرة للسلطة التنفيذية على اتخاذ أي قرار خارج مجلس الوزراء، تبدو الأمور فالتة على غاربها، والدولة تجاوزت مرحلة الانهيار إلى التحلل.

الميادين

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنّ "مهمة القوة العسكرية بقيادة روسيا المنتشرة في كازاخستان ستنتهي قريباً".

الجزيرة

قال الرئيس الكازاخي قاسم توكاييف إن بلاده نجت من محاولة انقلاب دبرتها ما سماها "مجموعة منفردة".

العربية

اعتقال مدير مخابرات الدنمارك للاشتباه في تسريبه معلومات.