لبنان الحر

وصل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وعقيلته الى مقر "منتدى شباب العالم" في مدينة شرم الشيخ، حيث استقبلهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعقيلته.

صوت لبنان

استقبل وزير المهجرين عصام شرف الدين في مكتبه في الوزارة، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، ‏وعرض معها للأوضاع الراهنة.‏

radio orient

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين، ما بين 30500 و30600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الأحد, ما بين 30450 و30500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

اذاعة النور

أبرق رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ لرئيس ​مجلس النواب العراقي​ ​محمد الحلبوسي​ مهنئاً بإنتخابه رئيسا للمجلس النيابي العراقي.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الدفاع موريس سليم الذي أطلعه على نتائج زيارته الى العراق والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين.