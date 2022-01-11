أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس، أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإسرائيلي، أن دولته ستحافظ على حرية التحرك كاملة ضد إيران وأنها ليست ملزمة بمخرجات الاتفاق الدولي المحتمل بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية. وقال بينيت: إيران ترسل تجاهنا وإلى حدودنا الأسلحة ووكلائها وعملائها ونحن نعمل ليل نهار ضد إيران وضد محاولاتها.

قال رئيس لجنة الخارجية والأمن رام بن باراك، أن إيران تخيم فوق مجمل تحديات إسرائيل الأمنية ويجب إزالة هذه السحابة، ويتعين على دولة إسرائيل رغم أنها ليست طرفاً في الاتفاق، أن تتمنى اتفاقاً يمنع إيران من حيازة قدرات نووية.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إلقاء القبض على زعيم وافراد عصابة، عملت كشرطة أخلاق ضد رجال دين وقادة سياسيين ومحليين ممن أيّدوا خدمة الشبان اليهود المتدينين للجيش الإسرائيلي.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، إصراره على محاكمة سلفه رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت، بتهمة القذف والتشهير، مطالباً بالاعتذار له على نعته هو وافراد عائلته بالمرضى النفسيين، ورفض كل من أولمرت ونتنياهو اقتراح تسوية طرحتها المحكمة.