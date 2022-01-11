أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أمس، استعادة السيطرة على محافظة شبوة الغنية بالنفط من الحوثيين والقريبة من مأرب في شمال البلاد.

أكدت الأمم المتحدة أمس، أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا بدون تصريح من دمشق تظل ضرورية لمساعدة السوريين، وذلك مع تمديد الإجراء بحكم الأمر الواقع لمدة ستة أشهر، بدون تصويت جديد في مجلس الأمن.

واصل الطيران الروسي قصف مخابئ وأوكار يختبئ فيها مقاتلو داعش في البادية السورية.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، أن بعثته لم تطرح أي مشروع مسبق أو مسودة لحل الأزمة في السودان، بل ستجري في هذه المرحلة الأولية مشاورات مع كل الأطراف السودانية منفردة قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات لبدء الحوار المباشر.

شددت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، مجدداً على ضرورة احترام إرادة الناخبين ومعالجة ما وصفته بأزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الرسمية في البلاد.