أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أمس، أن أجواء التفاؤل في محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني ناجمة عن إرادة كل المفاوضين التوصل إلى اتفاق موثوق ومستقر.

قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني عباس مقتدائي أمس، أن محادثات فيينا تسير حسب رغبة فريق التفاوض الإيراني.

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران تأمل في تعزيز العلاقات مع الدول الخليجية وتحقيق تقدم في علاقاتها مع هذه الدول العربية.

اتهم رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، أمس مقاتلين أجانب قدموا من دول أخرى في آسيا وأفغانستان والشرق الأوسط بالمشاركة في أعمال الشغب الأخيرة التي وصفها بأنها هجوم إرهابي.

أعلن الكرملين أمس أنه لا توجد خطط لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في أعقاب المحادثات الروسية الأميركية الجارية في جنيف.

أكدت روسيا إثر محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة أمس، أنها لا تنوي مهاجمة أوكرانيا، وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان أن الولايات المتحدة مستعدة للقاء مرة أخرى، لكن روسيا لم تقدم ضمانات أنها ستسحب قواتها التي حشدتها على امتداد حدودها مع أوكرانيا، وتتواصل هذه المحادثات في إطار موسع خلال اجتماع لمجلس "الناتو" وروسيا في بروكسيل غداً.

عبّر البابا فرنسيس أمس، مجدداً عن قلقه إزاء الأسلحة النووية وامتلاكها في شكل غير أخلاقي، معتبراً أنه لاستئناف المفاوضات بشأن الاتفاق مع إيران أهمية حيوية.

حضت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس، فرنسا التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي للتفاوض على إصلاح مستدام لنظام اللجوء في أوروبا.

رحّب الرئيس الأميركي جو بايدن أمس، بإطلاق سراح زعماء للمعارضة في إثيوبيا، متعهداً دعم حل يضع حداً للحرب في تيغراي.