الجزيرة - السعودية

المملكة والعراق تعززان العلاقات السياسية والأمنية والعسكرية

عقدت اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية السعودية العراقية، في ديوان وزارة الخارجية بالرياض أمس الاجتماع الثالث للجنة المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العراقي، وذلك عبر الاتصال المرئي. ورأس الاجتماع من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب العراقي معالي وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، التي تأتي استكمالًا لموضوعات الاجتماعات السابقة، بالإضافة إلى مناقشة ما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، وتطورها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.

أخبار الخليج - البحرين

مذكرة تفاهم بين مجلس النواب البحريني ونظيره الأردني

أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب عمق العلاقات التاريخية الوطيدة والأخوية المتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، منوهة إلى ما تمثله تلك العلاقة بين البلدين الشقيقين من حالة خاصة تعبر عن خصوصية التقارب المتنامي، والذي تتوجه مستويات متقدمة من التنسيق المتكامل في جميع المجالات السياسية والأمنية والتنموية والبرلمانية، وما تشهده من رسوخ دائم، في ظل حرص واهتمام القيادة في البلدين الشقيقين، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى أن متانة العلاقات البحرينية الأردنية، وما تشهده من تقدم وانفتاح على آفاق رحبة من العمل الثنائي، يجب أن يتواءم معه العمل على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، والأخذ بمستوى العمل المشترك في المجالات التشريعية لآفاق أرحب، ومواصلة التنسيق في المواقف خلال المحافل الإقليمية والدولية، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة عقدت بمقر مجلس النواب بين فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، وعبدالكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني الشقيق، والوفد النيابي الرفيع المستوى المرافق، حيث تم بحث تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل توطيدها في المرحلة المقبلة، ومناقشة تطوير آليات العمل المشترك وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين المجلسين التشريعيين في البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

القدس - فلسطين

موسكو تؤكد عدم نيتها مهاجمة أوكرانيا وتريد مواصلة المحادثات مع واشنطن

أكدت روسيا اثر محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة الإثنين، أنها لا “تنوي” مهاجمة أوكرانيا، وشدد الطرفان على رغبتهما في مواصلة النقاش بهدف وقف التصعيد، لكنهما كررا تحذيراتهما المتبادلة. ترأس وفدي البلدين في جنيف مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان ونظيرها الروسي سيرغي ريابكوف. وجاءت المحادثات بعد أسابيع من الحرب الكلامية التي شهدت اتهام الغرب لروسيا بالرغبة في غزو أوكرانيا بعد زيادة عدد قواتها بشكل كبير على الحدود مع جارتها. أثناء عقد المحادثات، لقي جنديان أوكرانيان مصرعهما الإثنين في انفجار عبوة ناسفة في شرق البلاد، وهما أول ضحيتين هذا العام على خط المواجهة مع الانفصاليين الموالين لروسيا. بعد الاجتماع في جنيف، أكد المفاوض الروسي أن بلاده لا تنوي مهاجمة أوكرانيا وأن نشر عشرات آلاف العسكريين على الحدود هو رد فعل على الحضور المتزايد لخصومها الغربيين في المنطقة.

وقال سيرغي ريابكوف “أوضحنا للزملاء أنه ليس لدينا أي خطط، ولا نية لـمهاجمة أوكرانيا”. وأوضحت ويندي شيرمان أنها كررت لنظيرها أن أي غزو لأوكرانيا ستترتب عليه “تكاليف وعواقب كبيرة” لروسيا التي دعتها إلى الشروع في “خفض التصعيد” من خلال “إعادة الجنود إلى ثكناتهم” بدل حشدهم على طول حدود أوكرانيا.