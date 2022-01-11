النهار/ رضوان عقيل

كشف عن المخاوف التي يبديها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من تقطع أوصال الدولة على رغم ما تبذله اللجان الوزارية من جهود جبارة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الاستمرار على هذا المنوال من دون لملمة ما وصلت إليه الأمور، فإن البلد يتجه نحو الأسوأ وما يقلقه هو تصاعد سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية.

الجمهورية/ طوتي عيسى

استبعد أن تأتي انتخابات 2022 بما يخلف نتائج 2018، معتبراً أن القانون المطبق لم يتبدل وسيأتي بالنتائج اياها والخروقات التي قد تحدث في بعض المواقع ستكون طفيفة وستأخذ من حصص المسيحيين والسنة فقط.

الجمهورية/ مرلين وهبة

نقلت عن مصادر قصر بعبدا قولها إن دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الحوار تنبع من حس المسؤولية ومن إرادة بإشراك الجميع في البحث عن الحلول للملفات الثلاثة التعافي المالي، اللامركزية والاستراتيجية الدفاعية.