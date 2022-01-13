TL

أعلن ​وزير التربية​ و​التعليم العالي​ ​عباس الحلبي​ إقفال ​المدارس​ والثانويات والمهنيات والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة و​الجامعات​، يوم غد الخميس، وذلك بعدما تلقى اتصالات من المراجع الأمنية، وضعته في أجواء التحضير لاقفال الطرق والتظاهر غدا.

المنار

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن على السعودية أن تكف أذاها ويدها عن لبنان، وفي كلمة خلال احيا لقاء المعارضة في الجزيرة العربية الذكرى السادسة لاستشهاد الشيخ نمر باقر النمر شدد السيد صفي الدين على أن المقاومة قادرة على بناء وطن سيد حر مستقل وشريف.

nbn

أشارت ​وزارة الإقتصاد والتجارة​، إلى أنه "لم توفر الوزارة جهدا للإبقاء على ​الخبز​ الأبيض في متناول الجميع، وهي سلعة إستراتيجية ومن المكونات الرئيسة للأمن الغذائي للبنانيين"، موضحةً أنه "لهذا الغرض عملت الوزارة، بتوجيه من الوزير ​أمين سلام​، على إعتماد معالجات استثنائية حسابية ورقمية وإجرائية تفصيلية، أتاحت إبقاء سعر الربطة من ضمن الهامش المقبول، بما يتوافق مع الأوضاع الإقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة".

mtv

استقبل وزير المالية يوسف الخليل وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار على رأس وفد ضم المدير العام للوزارة والممثلين عن بعض الجمعيات المتعاقدة مع الوزارة. وتم عرض البرامج التي تعمل عليها الجمعيات والصعوبات التي تواجهها في ظل الأزمة الراهنة.

NTV

اختتم رئيس الجمهورية مرحلة التشاور على طاولة الحوار بالوصول إلى نتيجة قاهرة تفضي بأنه سيحاور نفسه.. وبناء على إخفاقه في تجميع الحاصل فإن الرئيس ميشال عون اتبع طريق "الجوجلة" القريبة من الجلجة وقد يعلن الحداد على الحوار ويرفع مراسم إلغاء الفكرة المسيلة للدموع لكن أحدا من اللبنانيين لن يتأثر بوفاة ميت

OTV

هكذا حصل بعد أعوام طويلة من الحرب، وهكذا جرى بعد الانقسامات التي اعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ثم أحداث السابع من أيار، وهكذا سيحدث في مرحلتنا الحاضرة، عندما تتكون الظروف المناسبة في الداخل والخارج.

عام 1989، سيق النواب الى الطائف بالفرض… وعام 2008، انتقل رؤساء الكتل والأحزاب إلى الدوحة، مرغمين بفعل التطورات.

فهل نكرر التجربة اليوم؟ ولماذا لا نذهب جميعاً إلى حوار بنّاء، يعيد وصل ما انقطع، ويطلق بناء ما تهدم؟

LBC

وكأن السلطةَ بالتوافق او توزيع الادوار، او حتى بلعبة النكايات فيما بينها، تخلُقُ للبنانيين كلَ يوم، ملفا شائكا يُلهيهم عن الوجع الاصيل، وهو كيفية استرداد الدولة بكل مكوناتها، علهم يستردون معها ما نُهب او طُير من اموالهم .

غدا ملف الاضراب وما اختُلق حولَه من اخبار ، وامس واليوم ملف ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقِه رجا امام القضاء اللبناني، وما تخلله من تدخل سياسي ادى الى توقف العمل القضائي ولو الى حين.

الميادين

بحث الرئيس السوري ​بشار الأسد​ مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً على أهمية إقامة مشاريع جديدة تحقق المنفعة الإستراتيجية المشتركة.

الجزيرة

وقعت ​السعودية​ و​تونس​، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم في مجالي ​الطاقة المتجددة​ وكفاءة الطاقة وترشيد إستهلاكها. ووقع الوثيقة ​وزير الطاقة​ السعودي عبد العزيز بن سلمان ووزيرة ​الصناعة​ والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجي.

العربية

أكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إرتفاع الإصابات اليومية ب​فيروس كورونا​ في ​تركيا​ خلال شهر 4 مرات جراء انتشار نسخة "​أوميكرون​"، لكنه قال إنها تسبب أعدادا أقل من الحالات الحرجة.