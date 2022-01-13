لبنان الحر

شكر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً ليس فقط على التبرع بإنشاء مركز الشيخ محمد بن زايد الإماراتي - اللبناني الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا عند واجهة بيروت البحرية، بل على الوقوف الدائم إلى جانب لبنان وشعبه في كل الاستحقاقات والمحطات".

صوت لبنان

أشار حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، إلى "أنّها فعلاً ملهاةٌ مأساة أن يرى ​الشعب اللبناني​ رئيس بلاده يضيّع وقتاً ثميناً جداً والشعب في قعر جهنّم يكتوي يومياً بنار الأزمات المتناسخة.

اذاعة النور

أوعز وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "اتخاذ تدابير أمنية مواكبة لتظاهرة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري يوم غد الخميس".

صوت المدى

بحثت رئيسىة ​​​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​​، ​​كلودين عون​، مع وزير المال ​يوسف الخليل​، في التحديات التي تواجهها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية و​المؤسسات العامة​ في الالتزام بالأرقام المحددة في موازنات العامين 2021 و2022 كما في إعداد وتحديد موازنات العام 2023 في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.