أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، "إحباط محاولة إيرانية لتجنيد مواطنات إسرائيليات لمهام تجسس", وبحسب قناة "كان" الرسمية، تم تقديم لوائح اتهام ضد 4 إسرائيليات من مواليد إيران ويتحدثن الفارسية بسبب اتصالاتهم بعنصر استخبارات إيراني انتحل شخصية يهودي وقام بمهام تجسس داخل إسرائيل,ونسبت لوائح الاتهام إلى بعضهن تصوير سفارات إسرائيل، ومراقبة مسؤولين كبار في منظومة الأمن والدفاع الإسرائيلية، والتقرب من إحدى النائبات في الكنيست. كما تم تقديم لائحة اتهام أخرى ضد زوج إحدى المتهمات، بدعوى المساعدة في إحدى المهام الاستخبارية لصالح إيران.

قال مسؤول إسرائيلي رفيع، إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنه إذا مارست إسرائيل الخيار العسكري وهاجمت المنشآت النووية في إيران، فسيرد حزب الله من لبنان، وأن لدى حزب الله "قدرات صاروخية عالية جدًا، وتشكل تحديا بالنسبة لنا. نحن نستعد دفاعيًا في مواجهة الجبهة الشمالية"..وإنّ إسرائيل "تنظر بإيجابية" إلى التقارب بين دول خليجية وسورية، ونقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المسؤول الإسرائيلي أنّ "التقارب هذا من الممكن أن يشير إلى إبعاد إيران وباقي جهات ’المحور الشيعي’ من سورية"، و أنه "خلال السنة المقبلة هناك فرصة لتقليص الوجود الإيراني في سورية".

اعتبر مسؤول إسرائيلي أن "هناك تراجعا في شعبية حماس على الساحة الفلسطينية" بعد أن وصل إلى ذروتها إثر الحرب الأخيرة على غزة في أيار الماضي، و"نرى أن أكبر محنة لسكان قطاع غزة هي مشاكل التشغيل، وبالتالي نعتقد أن توزيع تصاريح العمل في إسرائيل (للعمال الغزيين) قد أحرج حماس".

أنهت آليات التجريف والدمار الإسرائيلية، عملها في منطقة أراضي عائلة الأطرش قرب قرية سعوة في النقب، بحماية قوات أمنية معززة، وسط أجواء متوترة إثر اعتداءات وحملة اعتقالات طالت نحو 30 شخصا،ومنعت القوات الأمنية، صباح اليوم، الأهالي من دخول أراضيهم المستهدفة بالتحريش، في وقت شرعت الجرافات الإسرائيلية بأعمال التجريف، لليوم الثالث على التوالي. نظم قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يهودا فوكس، جولة لضباط أميركيين كبار في مدينة الخليل بإرشاد المتحدث باسم البؤرة الاستيطانية، نوعام أرنون، الذي ينتمي إلى حركة "كاخ" العنصرية – الفاشية التي أسسها الحاخام المأفون مئير كهانا. ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إن المزاعم التي أدلى بها أرنون أمام الضباط الأميركيين تركزت على "قضايا دينية". وبحسب الصحيفة، انتقدت مصادر في جهاز الأمن الإسرائيلي هذه الجولة وأشاروا إلى أنها قد تمس بالعلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية.

توفي رجل فلسطيني مسن نتيجة احتجازه والاعتداء عليه من قبل الجنود الإسرائيليين، وافيد انه تم ربطه بالكلبشات وإغلاق عينيه، ثم انسحب الجنود بسرعة وتركوه ملقى على الأرض، بعد ان اعتدوا عليه بالضرب، ما أدى لإصابته بجلطة قلبية وفارق الحياة .