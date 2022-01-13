أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان أن الإنجازات في المجال النووي التي أحرزتها طهران يمكن أن تستفيد منها الدول المجاورة. وأشار من الدوحة إلى أن طهران ستبقي جيرانها على اطلاع دائم بما يجري في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي​​​.ولفت إلى أن "بعض الأطراف في المفاوضات تحاول إزعاج جيراننا عن طريق نقل مضمون ما يجري في المفاوضات بشكل خاطئ".

أمر الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف بإلغاء حالة الطوارئ في ثلاثة من أقاليم بلده، بعد موجة اضطرابات اجتماعية وأعمال عنف وشغب اجتاحت كازاخستان مطلع الشهر الحالي,وأعلن توكاييف أثناء اجتماع ترأسه عن بدء عملية انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان اعتبارا من اليوم

أكدت تركيا،أن مبعوثها سيلتقي في العاصمة الروسية موسكو، بنظيره الأرمني، يوم الجمعة المقبل، بعد أن تم تعينهما حديثا لبدء حوار بين البلدين.

أمرت الحكومة الفرنسية بإغلاق مسجد في مدينة كان بتهمة إدلاء القائمين عليه بتصريحات تم تصنيفها بـ"المعادية للسامية".ولفت وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان إلى أن هناك شبهات بأن 70 مسجدا في البلاد تخضع للإيديولوجيات المتطرفة.

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن مستشارين اثنين من الولايات المتحدة بدآ العمل في وزارة الدفاع على أساس دائم.وهما، كريس ريزو، وتود براون, وتشمل المسؤوليات الرئيسية للمستشارين تقديم المساعدة الاستشارية في تنفيذ إجراءات إصلاح متعلقة بمسائل السياسة الدفاعية، بالإضافة إلى التكامل الأوروبي الأطلسي".

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن البيت الأبيض يؤيد تشريعا جديدا في الكونغرس يقضي بفرض عقوبات على كبار المسؤولين الروس، في مقدمتهم الرئيس فلاديمير بوتين، إذا قررت موسكو "غزو أوكرانيا".

أعرب السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، عن رفض موسكو للتصريحات الأمريكية الاستفزازة الأخيرة، مؤكدا أن هدفها نسف عملية التفاوض بين موسكو وواشنطن.وأوضح أننا "نحتاج إلى إجراءات ملموسة من الجانب الأمريكي، وليس معلومات مضللة واتهامات بكل الذنوب. حان الوقت للتوقف عن سياسة تشجيع الفاشية الفتية التي يجري استعراضها في كييف. التاريخ لا يغفر الأخطاء".

بحث وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأوكراني دميتري كوليبا "الخطوات اللاحقة" في العلاقات مع روسيا.وأشار بلينكن إلى أن الدبلوماسية تعتبر الطريق المسؤول الوحيد لتسوية الوضع حول أوكرانيا، مؤكدا أن أي مفاوضات حول أوكرانيا لن تجري بدون أوكرانيا نفسها.

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف مهتم باستئناف الاتصالات مع روسيا على مستوى البعثتين الدبلوماسيتين، لكنه يرفض تقديم أي تنازلات بشأن توسعه المستقبلي.وشدد ستولتنبرغ على أهمية هذا الحوار، محذرا من خطر اندلاع مواجهة عسكرية في أوروبا.

اعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن العلاقات بين روسيا والناتو هبطت إلى مستوى منخفض لدرجة حرجة، متهمة الحلف بتجاهل مبادراتها لتخفيف التوتر "ما يثير بوادر لنشوب نزاعات".

شدد الكرملين على غياب أي علاقة بين المفاوضات التي انطلقت في بروكسل بين روسيا وحلف الناتو، والتدريبات العسكرية التي تجريها روسيا في أراضيها, وقال: "لا، ليست هناك أي علاقة. الحديث يدور عن وحداتنا والمناطق العسكرية الخاصة بنا الواقعة داخل حدود دولتنا، والبناء العسكري والمناورات العسكرية كانت ولا تزال وستظل مستمرة، وهذه هي ممارسة معتادة لأي جيش".

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، دول الاتحاد إلى الاستفادة من أزمة العلاقات مع روسيا، وذلك من خلال تعزيز وحدة الاتحاد الأوروبي والدفاع عن مصالحه. وضرورة العودة إلى المبادئ العامة للبنية الأمنية في أوروبا على أساس القانون الدولي.وأنه "من الضروري إنشاء آلية أكثر فعالية لإدارة الأزمات بالتعاون مع روسيا".

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن "صيغة نورماندي" لتسوية النزاع في أوكرانيا، والتي تضم روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، "عادت للعمل الآن". وتابع قائلا: "على طاولة المفاوضات القضايا مثل تبادل الأسرى والشؤون الإنسانية وسحب الأسلحة الثقيلة ووضع دونباس"، مؤكدا أنه "من الضروري العودة إلى هذه المناقشات".

طلبت أحزاب المعارضة في النرويج توضيحات من رئيس وزراء البلاد بشأن احتمال تعيين ينس ستولتنبيرغ، الأمين العام الحالي للناتو، رئيسا للبنك المركزي النرويجي، بعد انتهاء مهمته في الحلف.و أعربوا عن اعتقادهم بأن مثل هذه القرارات الهامة يجب ألا تتخذ وراء أبواب مغلقة.يذكر أن غالبية الأحزاب البرلمانية النرويجية لا تؤيد ترشيح ستولتنبيرغ لرئاسة البنك المركزي، معربة عن قلقها من أنه لن يكون مستقلا بما فيه الكفاية في هذا المنصب.

بدأ القادة العسكريون الصينيون والهنود،جولة جديدة من المفاوضات حول انسحاب القوات المتبادل من منطقة لاداخ الحدودية المتنازع عليها بغية تخفيف حدة أزمة مستمرة منذ 20 شهرا.

قدم رئيس الوزراء بوريس جونسون الأربعاء "اعتذارات" بعدما أقر بحضور حفلا في حديقة مقر الحكومة خلال فترة الحجر العام الماضي مشيرا إلى أنه ظن "ضمنا" أن الحفل اجتماع عمل. ودعا زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر إلى استقالةجونسون الذي اعترف بحضور الحفل في داونينغ ستريت.

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن على أيدي حشود من مؤيدي سلفه دونالد ترامب، قبل عام، بأنه كان محاولة انقلاب فاشلة. وحذر الرئيس من أن "المعركة من أجل روح أمريكا لم تنته بعد"واتهم بايدن إدارة ترامب بالضغط على مسؤولين في الهيئات الانتخابية، مرجحا أن الجمهوريين يرغبون في تقويض الانتخابات القادمة من خلال معارضتهم للتصويت عبر البريد. وأبدى الرئيس قناعته بأن تبني"قانون حرية التصويت" و"قانون جون لويس الخاص بتوسيع حقوق التصويت". سيساعد في منع تقويض الاقتراع وحماية المسؤولين الانتخابيين غير الحزبيين، الذين يؤدون عملهم، من أي ضغط أو تدخل، وسيجعل السياسة خالية من "المال المظلم"، مشددا على أن الوقت حان لتبنيهما، وتابع: "أجريت مشاورات هادئة بهذا الشأن مع أعضاء الكونغرس على مدى الشهرين الماضيين، وإنني تعبت من التزام الصمت!".

اتهم السيناتور أالجمهوري ميت رومني، الرئيس جو بايدن، أنه يسير في " الطريق المأساوي نفسه" الذي سلكه الرئيس السابق دونالد ترامب, وعبر عن حزنه على خلفية خطاب بايدن، قائلا: "هذا يوم حزين، فأنا كنت أتوقع المزيد من الرئيس بايدن، الذي تولى منصبه بهدف توحيد البلاد"كما اتهم رومني، بايدن بإحداث "تداعيات شريرة وعنصرية" بشأن أولئك الذين يعارضون توقيع الديمقراطيين على قانون حرية التصويت، ودان رومني، الطريقة التي تم بها "تحقير" "المؤسسات الأمريكية التأسيسية" في عهد ترامب، بما في ذلك الانتخابات، والصحافة، والعدل، ووكالات الاستخبارات والصحة العامة.

كشف الجندي البولندي، إميل شيشكو، الذي فر إلى بيلاروس المجاورة في وقت سابق، بأن الجيش تلقى أوامرا بإطلاق النار على المهاجرين الذين حاولوا الدخول إلى بولندا، مؤكدا مقتل 240 مهاجرا.وقد شرعت لجنة التحقيقات البيلاروسية في جمع المعلومات حول حقائق اختفاء مهاجرين من دول الشرق الأوسط، الذين كانوا يعتزمون الدخول إلى أوروبا الغربية من خلال الحدود مع بولندا المجاورة لبيلاروس.