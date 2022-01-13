بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع رستم قاسمي، وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا على أهمية إقامة مشاريع جديدة تحقق المنفعة الاستراتيجية المشتركة ولا سيما سبل توسيع مجالات العمل الثنائي في القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات المشتركة بهدف إعطاء دفعة جديدة للروابط التجارية والاقتصادية..وجدد الوزير قاسمي التأكيد على الموقف الثابت لبلاده في دعم صمود الشعب السوري في وجه الحرب الإرهابية التي يتعرض لها، وحرصها على توسيع التعاون بين البلدين في كل المجالات التي تخدم مصالح الشعبين الصديقين.

ذكرت مصادر محلية، أن مسؤول الإعلام لدى "قسد" قتل برصاص مجهولين بالقرب من القاعدة ألامريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، وقال فرهاد شامي، إن "الخبر عار عن الصحة ويندرج ضمن الحرب الإعلامية التي تستهدف قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية". كما أن "جثة عنصر آخر من قسد وجدت مرمية في أحد شوارع مدينة هجين بريف المحافظة الشرقي".

قتل مسعف في "الهلال الأحمر الكردي" على يد خلايا "داعش" داخل مخيم الهول بطلق ناري في الرأس. وأوضح مصدران أن اثنين من "داعش" دخلا نقطة الطبية التابعة للهلال في المخيم، عبر انتحال شخصية مرضى، وأنهما أطلقا الرصاص من سلاح مزود بكاتم للصوت، باتجاه الضحية.

بدأت عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة الرقة، وقال محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة، إن الدولة قدمت جميع التسهيلات عبر الحواجز والنقاط الأمنية والعسكرية والمدنية وجميعها مستنفرة لأجل استقبال أبناء محافظ الرقة الراغبين في التسوية. و"ننتظر لنرى ما سيجري خلال أول أيام التسوية، ونأمل ألا تكون هناك معوقات يمكن أن تقوم بها "قسد" التي قد تعمل على منع الراغبين في التسوية من الوصول إلى المركز".

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تنفيذ 33 عملية ضد حركة "أنصار الله" ادت الى مقتل نحو مئتي مقاتل وتدمير 20 الية في شبوة ومأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

أفاد تلفزيون "المسيرة، بأن "طيران العدوان السعودي الأمريكي شن خلال الساعات الماضية، 8 غارات على شبكة الاتصالات في منطقة العبدين (جنوب مدينة صعدة)"و استهدف بـ 3 غارات خزانات مشروع مياه مدينة صعدة في حقل تلمّص".

اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن استهداف تجمعات "مرتزقة ودواعش الامارات" بعشرات الصواريخ في محافظة شبوة ما ادى الى خسائر بالغة وقال ان اكثر من 515 قتلوا اضافة الى 850 ومئتي مفقود وبلغت الخسائر المادية 102 الية وكذلك مدافع كبيرة، معلنا ان التفاصيل ستوزع لاحقا.

اقر المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، تركي المالكي، بالتورط في نشر "مقطع من فيلم" مولف قدمه سابقا على أنه "إنجاز استخباراتي" للتحالف، واعترف بوقوع خطأ. وقال "كون هذا الفيلم مغلوط من أحد المصادر لا يعني أن ميليشيات الحوثية لا تقوم باستخدام معسكرات الموانئ، ولا يمكن القول بأن الميليشيا لا تستخدم المدنيين لغرض الحماية.

أكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة في اليمن، عن قلقها من "عسكرة" موانئ الحديدة على البحر الأحمر في غرب اليمن، وقالت البعثة الأممية في بيان إنها تلاحظ "بقلق بالغ الادعاءات المتعلقة باستخدام موانئ الحدیدة لأغراض عسكریة"، وإنها طلبت "القيام بإجراءات التفتيش التي تعتبر جزءا من تفویضها"، مؤكدة أنها "تقف على أهبة الاستعداد لمعالجة شواغل عسكرة الموانئ".

اعتبر السياسي الكويتي، أحمد الخطيب، أن "اكتشاف غرف تعذيب في مقر أمن الدولة، وصمة عار في جبين الكويت"، مطالبا "بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية جادة واسعة الصلاحيات لاقتلاع هذه المصيبة".

أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، "تفاعلنا مع سوريا إيجابي، فنحن لم نتدخل يوما بالشأن السوري الداخلي، ويهمنا ما يعيد لها الأمن والآمان، ولذلك التنسيق الأمني والعسكري مستمر دوما بين البلدين، خاصة في ظل وجود ما يهدد بتهريب المخدرات والإرهاب أحيانا". وقال أن مهمة حكومته لم تنته بعد، و"سأستمر مقاتلا في الميدان وأعمل كأنني باق إلى الأبد إلى أن يطلب صاحب الأمر غير ذلك"، وتحدث عن علاقة الحكومة بمديرية المخابرات العامة، مؤكدا عدم وجود أي خلافات بينهما، مع إمكانية وجود اختلافات في الرأي.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن التغيير بالقوة قد يؤدي إلى خراب لا يمكن السيطرة عليه: "في مصر كان ممكن يحصل كده!!، ربنا تفضل علينا كثيرا جدا إن احنا مدخلناش هذا المصير".

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم جراء تفجير انتحاري قوي تبنته حركة "الشباب" المتطرفة وسط العاصمة الصومالية مقديشو، وأكدت وكالة الأنباء الرسمية أن القافلة التي تم استهدافها تابعة لشركة "فولا فولا" الأمنية الخاصة التي تعمل لصالح وكالات الأمم المتحدة.