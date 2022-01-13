نداء الوطن/ كلير شكر

قالت: لا يزال سعر الدولار يحلّق عالياً من دون أي سقف قد يضبطه في ظلّ حالة التوتر السياسية الحاصلة، والتي قد تطيح بأي آلية من شأنها أن تضبط الانخفاض التاريخي لسعر صرف الليرة، ما يعني أنّ كل السيناريوات المأسوية قد تجد طريقها للتنفيذ من دون أن تواجه أي رادع. ما يعني ايضاً أنّ احتمال تطيير الانتخابات على وقع الانهيار الشامل الذي يخطو خطوات سريعة، لم يعد مستحيلاً!

الديار/ هيام عيد

نقلت عن مصادر سياسية قولها ان التطورات في الساعات القليلة المقبلة، ستحمل معطيات جديدة على أكثر من صعيد حكومي وسياسي، وحتى ميداني، وبنتيجتها، فإن خلط الأوراق وارد وبقوة في هذا المجال، ممّا قد يستدعي مواصلة النقاش بفكرة الحوار الوطني ولو بعد تأجيلها، خصوصاً وأن مواقف خارجية قد وصلت إلى بيروت، وهي تشجع على عودة التواصل واعتماد لغة الحوار بين كل الأطراف السياسية اللبنانية، ولكن بشرط أن يشمل الحوار كل الإتجاهات السياسية على الساحة الداخلية، والتي تمثّلها الأحزاب والتيارات والقوى المستقلة والمعارضة، ومن ضمنها مجموعات تمثّل الشارع والمجتمع المدني، وذلك، كي يأتي الحوار وطنياً بكل ما للكلمة من معنى.