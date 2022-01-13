روسيا اليوم

ستولتنبرغ: الناتو مهتم بالحوار مع روسيا لكنه يرفض تقديم أي تنازلات بشأن أوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف مهتم باستئناف الاتصالات مع روسيا على مستوى البعثتين الدبلوماسيتين، لكنه يرفض تقديم أي تنازلات بشأن توسعه المستقبلي. وصرح ستولتنبرغ، أثناء مؤتمر صحفي عقده في أعقاب اجتماع مجلس روسيا- الناتو (وهو الأول منذ 2.5 عام) عقد اليوم الخميس في بروكسل أن الحلف مهتم باستئناف بعثتي الطرفين لدى بعضهما البعض، مؤكدا أن حلف شمال الأطلسي مستعد لاستئناف عمل بعثته في موسكو دون شروط مسبقة. وقال: "نأسف من قرار روسيا إغلاق بعثتها الدبلوماسية لدى الناتو ومكتب الناتو لدى موسكو. أكدنا بوضوح سعينا إلى استئناف عمل البعثة الروسية لدى الناتو ومكتب الحلف لدى موسكو لأننا نثق بالحوار ونحتاج إلى حوار جوهري".