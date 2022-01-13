وكالة الأناضول

ألمانيا تمدد مهمتها العسكرية في العراق حتى نهاية أكتوبر

علنت الحكومة الألمانية، الأربعاء، تمديد مهمتها العسكرية في العراق حتى نهاية أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

وقالت الحكومة في بيان إن الجنود الألمان سيواصلون دعم التحالف العالمي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، والمشاركة في المراقبة الجوية، وتوفير التدريب لقوات الأمن العراقية. وأضافت أن مهمتها هناك "جاءت استجابة لطلب العراق المساعدة وستركز على بناء قدرات قوات الأمن العراقية." وحسب البيان، فإنه من المقرر مراجعة المهمة بشكل شامل خلال فترة التفويض من قبل البرلمان للبت فيها. ويتيح التفويض الذي يحتاج إلى موافقة البرلمان الألماني، للحكومة نشر ما يصل إلى 500 جندي في العراق حتى 31 أكتوبر. تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يشارك في العراق في مهمة دولية لمكافحة تنظيم داعش.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مكتب رئيس الحكومة الليبية لـ"سبوتنيك": الدبيبة لم يعقد أي لقاءات سرية مع مسؤولين إسرائيليين

أكد مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لم يعقد أي لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين خلال زيارته إلى الأردن الشهر الماضي. وقال مسؤول بمكتب رئيس الحكومة لمراسل سبوتنيك "نكذب ما نشرته وسائل إعلام عربية حول لقاء جمع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع أي مسؤولين إسرائيليين، وهذا لم يحدث ولن يحدث في المستقبل"، مؤكداً "موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية". كانت قناة العربية السعودية، نقلت عن مصادرها أن رئيس الحكومة الليبية التقى مسؤولين إسرائيليين في العاصمة الأردنية الشهر الماضي، موضحة أن من بينهم رئيس الموساد.