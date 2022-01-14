TL

خميس الغضب الذي شهده لبنان اليوم هو انعكاس للتدهور والانزلاق الخطير على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية لكنه جاء بهدوء على عكس ما تخوف منه البعض من تفلت في الشارع وحصلت حركة الاحتجاجات وقطع الطرق في كل المناطق بدءا من الخامسة صباحا تلبية لدعوة اتحاد النقل البري والاتحاد العمالي العام، فأكد رئيس اتحاد نقابات النقل البري في لبنان بسام طليس أن المعركة مستمرة مع الحكومة لتنفيذ اتفاق دعم قطاع النقل.

المنار

انتهى الاضراب التحذيري لاتحادات النقل وفتحت الطرقات، فيما طرق الحلول للازمات المتراكمة مقفلة بقرار، ولا من يريد نقل البلد من حال الى حال. كل الامور على حالها سياسيا وقضائيا واقتصاديا وماليا، ولا جديد سوى تعاميم ارتجالية من مصرف لبنان تعمق ازمة اللبنانيين وتدفعهم ثمن الخسائر المترتبة على السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة لعقود، وهناك من لا يزال عاقدا العزم على العمل كأجير سياسي عند الاميركي والسعودي، يحرض ويهدد السلم الاهلي ويشارك بحصار اللبنانيين ويحمي مهندسي الفساد.

nbn

فيه تفجر وجع شريحة من اللبنانيين في الشارع بعدما نكث أولو الأمر بوعدهم وأداروا أذنهم الصماء إليهم.

أقفلت كل السبل أمام السائقين العموميين فلم يجدوا ضالتهم إلا في إقفال البلد من أقصاه إلى أقصاه وقطعوا الطرقات بعدما انقطعت أنفاسهم فهل تصل رسالتهم المطلبية الصرف إلى من يجب أن تصل إليهم؟!

mtv

يوم الغضب وطاولة الحوار: فشلان في يوم واحد. فيوم الغضب ، شاء ذلك منظموه أم أبوا، لم يكن بالمستوى المطلوب، ولم يلق تجاوبا يذكر على الصعيد الشعبي، فبدا الغضب بلا غاضبين. التحرك الذي دعت اليه اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، والاتحاد العمالي العام اثبت من جديد ان الناس ما عادوا يؤمنون بكل ما يقال. فهم يعرفون ان قرار قطاع النقل والاتحاد، مجير للرئيس نبيه بري، وبالتالي فان كل ما يحصل مسرحية ابطالها اهل السلطة، وعنوانها تصفية الحسابات في ما بينهم.

NTV

الحوار يسلم الروح بعد مرض عضال خاضه مع ميشال عون.. الإضراب العمالي خرج إلى الشارع ولم يجد عماله. ورياض سلامة قرر اللعب بميدان غادة عون على طريقة كشف المستور وبالأحرف الأولى في انتظار استكمال أقواله وتحت هذه العناوين الثلاثة دارت الحلبة السياسية القضائية العمالية والواعدة بمزيد من الضغوط والتعطيل واستبدال المجالس المؤسساتية القائمة بطاولة سقطت بعدم أن قهرت لكن غياب المكونات المتحاوره لم يحفز رئيس الجمهورية على إصدار شهادة الوفاة للميت فهو وأعلن أن الدعوة الى الحوار ستبقى مفتوحة على أمل أن يتغلب الحس الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى داعيا الى وقف المكابرة والنظر الى ما يعانيه الشعب ولذلك أبقى عون باب الحوار مواربا ليس لأجل التحاور بل لزرع جبران باسيل على طاولة تنبت له مستقبلا سياسيا.

OTV

بين الغضب المقدس والغضب المسيس فرق كبير. الغضب المقدس رفض للباطل وانتفاضة في وجه الأخطاء وثورة على الخطايا. اما الغضب المسيس، فرفض موجه وانتفاضة منظمة وثورة قوى سياسية ضد قوى اخرى، وشخصيات سياسية فاسدة ومرتكبة ضد شخصيات لطالما ناضلت في سبيل الاصلاح.

LBC

انتهى يوم الاضراب قطاع النقل، ولكن غدا ماذا؟

الجواب: يوم عمل ولا تحقيق للمطالب.

هل حقق يوم قطع الطرقات ضغطا؟

الجواب: كلا، فالمطالب معروفة قبل الإضراب وقطع الطرقات، السلطة التنفيذية تعرفها، لكن العين بصيرة واليد قصيرة، ولا قدرة للحكومة على الإستجابة لأي مطلب، لأن المطالب تستلزم أموالا، ولا أموال في الخزينة، والجميع ينتظر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والمفاوضات لم تبدأ بعد، وحتى القرارات الموقتة تحتاج إلى مجلس وزراء، ولا مجلس وزراء لأن الثنائي حزب الله وأمل يمنعان عقد الجلسات، وفي ظل هذا المنع يتحاشى رئيس الحكومة الدعوة إلى أي جلسة.

الميادين

نفّذ قطاع النقل البري في لبنان إضراباً وتحركات على الأرض اليوم احتجاجاً على ارتفاع سعر الوقود وتدهور الوضع المعيشي.

الجزيرة

انتشار أمني في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم تحسبا لانطلاق احتجاجات.

العربية

عن علماء بريطانيون: الجرعة المعززة من لقاح أسترازينيكا تزيد القدرة على مواجهة متحورات كورونا.