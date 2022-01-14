لبنان الحر

أعلن وزير الصحة فراس ابيض وجود 3 قضايا تسبب صعوبات للمسافرين إلى لبنان. وشرح أنه من أجل الحد من عدد القادمين المصابين بالعدوى، يطلب إجراء PCR خلال فترة لا تتعدى ٤٨ ساعة من المغادرة. ولكن، نظرًا للطلب المتزايد على فحوصات PCR عالميًا، قد لا يمكن تحقيق ذلك بسهولة. أما الحل، هو أن الركاب الذين حصلوا على اللقاح، سيتم قبول اختبار Rapid Ag اجري خلال ٢٤ ساعة من المغادرة.

صوت لبنان

أكد النائب علي درويش، أن الدعوة إلى الحوار أمر إيجابي اذ من خلالها يلتقي اللبنانيون تحت عنوان جامع، مشيراً إلى أن موقف الرئيس نجيب ميقاتي واضح فهو سيشارك انطلاقاً من أنه رئيس الحكومة التي تجمع اللبنانيين.

radio orient

يتم التداول في السوق الموازية صباح اليوم الخميس بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 31000 و31100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهي تسعيرة إقفال يوم أمس.

اذاعة النور

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن يوم الغضب نجح منذ الأمس بعد التضامن الكبير وهناك تجاوب تام في كل الأراضي اللبنانية وهذه صرخة للمسؤولين ليقوموا بدورهم وواجباتهم تجاه الشعب. وقال الأسمر: "هذه دعوة للناس للنزول إلى الشارع ضدّ الغرف السوداء التي ترفع الدولار".

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي أطلعه على نتائج زيارته الى الولايات المتحدة ولقاءاته مع المسؤولين الأميركيين.