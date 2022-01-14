وقع انفجار في مجمع صناعي بمحافظة قزوين غرب العاصمة الإيرانية طهران، دون معرفة أسبابه وأدى لحريق هائل تعمل قوات الدفاع المدني على إخماده.

أعلن قائد القوة الجوفضائية الإيرانية أمير علي حاجي زاده أن بلاده أجرت اختبارا ناجحا لأول محرك صاروخي فضائي يعمل بالوقود الصلب.

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه إلى السجن من الإقامة الجبرية الخاضعة لها منذ 2020، ووصف هذا القرار بأنه "تعسفي بالكامل".

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أمل موسكو في أن تتفادى أنقرة الإدلاء بتصريحات غير مدروسة حول كازاخستان، وألا تحاول "الصيد في الماء العكر". وقالت في تعليقها على بيان مسؤول تركي وصف كازاخستان بأنها "دولة تحررت من القمع السوفييتي": "نتوقع أن يواصل المسؤولون الأتراك الامتناع عن مثل هذا التفكير الخاطئ بصوت عال والزعم بأن بعض القوات تهدد بوضع كازاخستان تحت سلطتها".

شهدت ولاية ريزا شمال تركيا، مسقط رأس الرئيس رجب طيب أردوغان احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار في السلع والخدمات.وبعد أن كانت الاحتجاجات مقتصرة على وسط المدينة، انطلقت في المناطق الأخرى.

قال المكتب الصحفي للجنة الأمن القومي في كازاخستان، إن التحقيق بدأ في قضية الرئيس السابق للجنة الأمن القومي كريم مسيموف، المشتبه بضلوعه في خيانة الدولة. وأن التحقيق يجري في وقائع محاولة الاستيلاء بالقوة على السلطة في البلاد. ووفقا للمكتب الصحفي، تم كذلك في إطار القضية، اعتقال رئيس جهاز القوات الخاصة "А" التابعة للمخابرات أنور ساديكولوف ومساعده داوليت يرغوجين.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن فرنسا وألمانيا وأوكرانيا تدعو لاستئناف المفاوضات حول تسوية النزاع الأوكراني ضمن "رباعية نورماندي" التي تضم الدول الثلاث وروسيا.

حذرت روسيا من أن تخلي الغرب عن مبدأ الأمن المتكافئ غير القابل للتجزئة في أوروبا يهدد القارة بعواقب وخيمة في غاية الخطورة. ولفتت الخارجية إلى أن الجانب الروسي أطلع المشاركين في اجتماعات فيينا حول الضمانات الأمنية المطروحة من موسكو، على تقييماته للظروف الأمنية المتدهورة في أوروبا، محذرا من أنها "تفاقمت إلى حد سيؤدي تجاوزه إلى ظهور خطر لاندلاع أزمة ستجلب عواقب لا يمكن التنبؤ بها في القارة".

أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشفيتش أن موسكو لا تصدر الإنذارات للغرب، لكنها تعرض عليه حل القضايا العالقة بقدر من المهنية. وأعربت روسيا عن خيبة أملها بنتائج اجتماع فيينا للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على خلفية المشاورات التي جرت مؤخرا بين موسكو والناتو وواشنطن.

أفادت صحيفة "صن" البريطانية بأنه تم ضبط العميلة الصينية المشتبه بها كريستين لي باستهداف البرلمان البريطاني، مما أثار فضيحة تجسس كبرى في المملكة المتحدة. وتعرض البرلمان لفضيحة تجسس كبرى بعد أن اتهمت MI5 أحد المتبرعين لحزب العمال بأنه عميل صيني يستهدف النواب. وحذر جهاز المخابرات الداخلية البريطاني برلمانيين من أن محاميا مقيما في لندن يحاول "التدخل سرا في سياسة المملكة المتحدة" نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني.

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أسفه إزاء تنفيذ كوريا الشمالية تجارب صاروخية جديدة في الآونة الأخيرة، متهما بيونغ يانغ بتجاهل المبادرات الدبلوماسية التي قدمتها واشنطن. وقال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أكدت بوضوح أنه ليس لديها أي نوايا معادية تجاه كوريا الشمالية وانتظرت ما إذا كانت بيونغ يانغ ستبدي في المقابل استعدادها للتعاون.

أعلن مكتب شرطة "الكابيتول" الأمريكي القبض على سيدة بتهمة "حيازة أسلحة غير مرخصة" حضرت إلى المبنى وطالبت المسؤولين في الكابيتول بمقابلتها.وقال المكتب: "إلى جانب الذخيرة تم ضبط بندقية (ريمنغتون نايلون) غير مسجلة، وبندقية (كونيكتيكت فالي آرمز)، وبندقية (غامو) وبندقية (موسبرغ)".