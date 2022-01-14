الديار/ هيام عيد

نقلت عن مصادر سياسية قولها ان في حال قرّر الرئيس عون المضي في الدعوة الى طاولة الحوار «بمن حَضَر»، وجرى التوصّل الى توافق معيّن حول العناوين المطروحة على جدول أعمالها، فإنّ ما يُقرّ نتيجة المناقشات، لن يُوافق عليه الرافضون للحوار، بل قد يلجأون الى إطلاق النار عليه ووضع العراقيل أمام تطبيقه.فالعبرة لا تكمن فقط في النتيجة، إنّما أيضاً في التنفيذ.

نداء الوطن/ كلير شكر

نقلت عن المطلعين على أجواء الإدارة الأميركية، ان ملف ترسيم الحدود قد يشهد تطورات ايجابية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، نظراً لثلاثة عوامل أساسية: حماسة الأميركيين لانهاء الملف، رغبة إسرائيل في تحقيق هذا الأمر خلال الأشهر المقبلة، والموقف الموحد الذي أبُلِغ إلى هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة بيروت من جانب الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب) ومن جانب وزير الخارجية، حول تمسك لبنان بالخطّ 23، بعد رفض تعديل المرسوم 6433 أو حتى التعامل مع الخطّ 29 على أنّه خطّ تفاوض. ما يعني أنّ أقصى ما يمكن للبنان تحقيقه هو حماية مساحة 860 كلم مربع، مع العلم أنّ ضمّ حقل قانا إلى هذه المساحة يعني اجراء بعض التعديلات على الخطّ 23، وهي مسألة لا تزال غير محسومة، أقله بانتظار ما سيحمله الموفد الأميركي إلى بيروت.