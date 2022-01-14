روسيا اليوم

لافروف: المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية جرت وفقا لتوقعاتنا وننتظر اقتراحات الغرب في غضون أسبوع

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تتوقع أن يسلم الغرب إليها اقتراحاته بشأن مبادرتها بخصوص الضمانات الأمنية في غضون أسبوع. وأكد لافروف، في حوار مع القناة الأولى الروسية أن المشاورات مع الولايات المتحدة وحلف الناتو بشأن مبادرة الضمانات الأمنية جرت وفقا لتوقعات موسكو، قائلا إن الغرب أثبت خلال هذه الاجتماعات سعيه إلى الهيمنة العالمية.

روسيا اليوم

كازاخستان.. قوات حفظ السلام تعود إلى قواعدها

أكدت القيادة العامة لوحدات "حفظ السلام" التابعة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أن عملية سحب قواتها تنفذ وفقا للخطة الموضوعة بالاتفاق مع الجانب الكازاخستاني. كازاخستان.. قوات حفظ السلام تعود إلى قواعدهارئيس كازاخستان يعلن بدء انسحاب قوات حفظ السلام لـ"معاهدة الأمن الجماعي" من بلده. وأشارت إلى أن "الوحدات الأولى للمظليين الروس من قوات حفظ السلام، والتي أدت مهام حماية المرافق الأساسية والحيوية في كازاخستان، وبعد أن قامت بنقل الجنود بطائرات من طراز "إيل – 76" تابعة لطيران النقل العسكري الروسي من ألما آتا إلى مطار إيفانوفو-سيفيرني، عادت إلى نقاط انتشارها في روسيا".