وكالة الأناضول

الرئيس العراقي: استهداف البعثات الدبلوماسية هدفه عرقلة تشكيل الحكومة

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن "توقيت استهداف البعثات الدبلوماسية، وتعريض المدنيين للخطر، يهدف لعرقلة تشكيل حكومة مقتدرة على حماية سيادة البلاد". والخميس، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية (رسمية)، إن قصفاً بالصواريخ استهدف مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية، ما أدى لإصابة طفلة وامرأة بجروح، فيما أبلغ مصدر أمني الأناضول، أن ثلاثة صواريخ كاتيوشا استهدفت محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء. وذكر صالح في تغريدة له على "تويتر"، أن "استهداف البعثات الدبلوماسية وتعريض المدنيين للخطر، هو عمل إرهابي إجرامي وضرب لمصالح العراق وسمعته الدولية". وأكد أن "مثل هذه الأفعال مُدانة، وتوقيتها لعرقلة الاستحقاقات الوطنية الدستورية بتشكيل حكومة نريدها مقتدرة حامية لسيادة وأمن المواطنين، ويجب الوقوف صفا واحدا بحزم ضد هذه الجرائم". من جهتها، أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء ببغداد.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

كوريا الشمالية تحذر من "رد فعل قوي" على العقوبات الأمريكية الجديدة

حذرت كوريا الشمالية، من "ردة فعل قوية" بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة ضد البلاد، وفقا لبيان نشرته وكالة يونهاب.

هذا وأكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس، أمس الخميس، أن بلادها تسعى لفرض عقوبات جديدة في مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية ضد كوريا الشمالية وذلك ردا على إطلاقها سلسلة من التجارب الصاروخية خلال الأشهر الأخيرة. وأكدت كوريا الشمالية، الثلاثاء الماضي، تجربة صاروخ فرط صوتي بحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون، وإصابة هدف على بعد ألف كيلومتر.