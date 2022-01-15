TL

لم ينسحب بياض الثلج القابع في المرتفعات والمنتظر اتساع رقعته نزولا حتى 700 متر نهار الأحد على صحائف المواطنين الملبدة بكرب العيش جراء غياب المعالجات وتعطل المؤسسات.

المنار

بسحر حاكم تبين ان المصرف المركزي قادر على التدخل للجم الدولار، وتخفيض سعره اكثر من ستة آلاف ليرة لبنانية في بضع ساعات. فهل هو الهام نزل على المصرف ومجلسه المركزي حتى ابتكر هذه الاجراءات؟ ام ان لتوقيتها بعض الغايات؟ هذا قبل السؤال ان كانت هذه الاجراءات استفاقة آنية؟ ام انها خطوة مدروسة بمفاعيل طويلة؟

nbn

على خطوط الحوار الذي كان يسعى رئيس الجمهورية ميشال عون للدعوة اليهتم توليد مجموعات من الأخذ والرد بين بعبدا وبعض القوى السياسية ولاسيما تيار المستقبل في ضوء تحميل بيان الرئاسة الأولى مسؤولية ذهاب البلد نحو الانهيار للقوى التي أعلنت قرار مقاطعة الحوار.

mtv

برودة الطقس انعكست على الدولار، فاذا بالرأي العام ينشغل بحدث استثنائي انتظره من زمان: سعر الدولار يهبط بدلا من ان يرتفع!

هبوط الدولار جاء سريعا وبلغ حوالى اربعة الاف ليرة في يوم واحد. وهو اثار ارتياحا، وخصوصا بعدما تبعه انخفاض ملحوظ في الاسعار.

NTV

وصلت السلطة السياسية إلى سن اليأس ومن كان ولادا للأزمات لا يمكنه استيلاد الحلول من حمل كاذب وحدها القابلة القانونية استعادت زمانها الماضي في وقتنا الحاضر بعد أن وضعت الأزمة الاقتصادية الحوامل أمام خيارين: "إما الداية" في البيت وإما استقبال المولود الجديد بالمستشفى وبالفرش دولار.

OTV

انتهى يوم الغضب، ولكن بقي الغضب.

انقضى يوم الغضب المسيس المكشوف، ولكن بقي الغضب المقدس المطلوب.

LBC

لا أحد يتحدث عن مجلس الوزراء، وقد يكون التوقيت الذي ينتظره الرئيس نجيب ميقاتي، موعد رفع مشروع الموازنة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعلى اثره قد يحدد جلسة لمجلس الوزراء لدراسة الموازنة.

الميادين

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن الحظر والتهديد لايعيقان تقدم البلاد، لافتاً إلى أن شعب إيران يشعر بالأمان في مختلف المجالات.

الجزيرة

أعلن قصر بكنغهام الخميس تجريد أندرو نجل الملكة إليزابيث من ألقابه وواجباته العسكرية وامتيازاته الملكية وأنه لم يعد يعرف "بصاحب السمو الملكي"، في الوقت الذي يخوض فيه الأمير معركة قضائية في الولايات المتحدة بعد اتهامه بارتكاب اعتداءات جنسية.

العربية

أطلقت كوريا الشمالية "مقذوفًا غير محدّد"، حسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي الجمعة، في تجربة هي الثالثة للدولة المسلحة نوويًا في أقل من أسبوعين لأسلحة مفترضة.