لبنان الحر

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان.

صوت لبنان

لفت المتحدث باسم تجمع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ابراهيم حطيط انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه سنتجه إلى طلب تنحية القاضي طارق البيطار وبدأنا نشعر بأن القضية دخلت البازار السياسي.

radio orient

وقّع وزير الماليّة ​يوسف الخليل​، قرارًا مدّد بموجبه لغاية 15 /2 /2022 ضمنًا، مهلة تقديم تصاريح رسم الطّابع المالي المتعلّق بالمؤسّسات الخاضعة للتّأدية الدوريّة (المؤسّسات العامّة والبلديّات والمشاريع المائيّة ذات المنفعة العامّة ومؤسّسات الضّمان والشّركات ذات الامتياز) عن الفصل الرّابع 2021، وتأدية الرّسم المتعلّق بهذه التّصاريح".

اذاعة النور

نعى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى سمر الحاج، وقال:"في الحبر، ولو قل، متسع لرثاء كثير. لكن محابر لا تكفي لكتابة شهادة حق في يوم من صرفت سنوات من عمرها في الصراع من أجل الحق. سمر الحاج قارعت الظلم النابت في حديقة العدل.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الصناعة جورج بوشكيان. وقال بوشكيان بعد اللقاء: "أطلعت فخامة الرئيس على المحادثات التي اجريتها في العراق، وعلى تعلّق العراقيين بلبنان واستعدادهم للتعاون، ووضعنا قاعدة انطلاق لهذا التعاون، أساسها الصناعات التحويلية التكاملية، كما وعرضوا معنا تبادل الخبرات".