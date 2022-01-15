ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إسرائيل ستمول، في إطار التعاون، إنشاء نظام لجمع النفايات في 72 قرية فلسطينية صغيرة في جميع أنحاء الضفة الغربية. وأنه من المتوقع أن يجتمع رؤساء السلطات المحلية في فلسطين، يوم الأربعاء، مع ممثلي الإدارة المدنية الإسرائيلية، من أجل الاتفاق على "تعاون بيئي غير مألوف".

نظم آلاف أنصار اليمين المتطرف في إسرائيل مظاهرة حاشدة أمام مقر رئيس الوزراء نفتالي بينيت في القدس، احتجاجا على نهج الحكومة إزاء المستوطنات غير المرخص بها. وعلى الرغم من تركيز أجندة المظاهرة أصلا على قضية المستوطنات غير المرخص بها، حمل العديد من المحتجين لافتات وكانوا يرددون شعارات معارضة للحكومة بشكل عام، منددين خصوصا بطريقة تعامل السلطات مع مظاهرات بدو النقب ضد مبادرة حكومية مثيرة للجدل خاصة بغرس الأشجار في المنطقة. وكتبت على بعض اللافتات شعارات مثل "نريد دولة يهودية" و"على بينيت الرحيل".

أصيب شرطي إسرائيلي، إثر إقدام فلسطينيين على إضرام النار في دورية للشرطة الإسرائيلية خلال الاحتجاجات المستمرة في النقب. واندلعت، مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع في المكان بمشاركة طائرات مسيرة استخدمت لأول مرة. وشاركت فرق الخيالة الإسرائيلية، في قمع المتظاهرين، فيما أطلقت المياه العادمة عليهم لتفريقهم، بينما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وأصابت 15 فلسطينيا بجروح متفاوتة.

نشر الجيش الإسرائيلي صورا وفيديو قال إنها التقطت لعناصر من "حزب الله" أثناء تدريبات على استخدام الطائرات المسيرة لإطلاقها لجمع معلومات استخباراتية.