أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن سعي روسيا إلى عقد مؤتمر إيراني-عربي ستشمل أجندته القضايا الإقليمية الأكثر إلحاحا، ومنها النزاع اليمني وبرنامج طهران الصاروخي. واعرب عن معارضة موسكو لمحاولات الغرب فرض شروط إضافية لاستئناف الاتفاق النووي مع إيران، تشمل خاصة فرض قيود على برنامج طهران الصاروخي وتخص سلوك الجمهورية الإسلامية في المنطقة. و"تقع هناك دول لكل منها مصالح خارج حدودها وتأثير حقيقي على الأحداث في سوريا وليبيا وجيبوتي واليمن بطبيعة الحال".

قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر برجر، إن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ستزور كييف وموسكو الأسبوع المقبل، لمناقشة الوضع في أوكرانيا.وتابع المتحدث: "تجري رحلة الوزيرة ضمن سياق سياسي معين. ومن الواضح أن القضايا التي تتطلب حلا عاجلا بشكل خاص، تشمل الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية، وكذلك الصيغ المختلفة للمفاوضات".

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي أن عسكريي بلادها سيغادرون القوات الخاصة الأوروبية "تاكوبا" في مالي. وأن استكهولم ستعيد النظر أيضا في مشاركتها في قوات حفظ السلام الأممية في منطقة الساحل بعد وصول "متعاقدين عسكريين روس" إلى مالي.

قتل 108 أشخاص على الأقل منذ مطلع ك2 بضربات جوية يعتقد أن القوات الإثيوبية هي التي شنتها على إقليم تيغراي، حسبما أعلنت الأمم المتحدة مشيرة إلى احتمال أن تكون قد ارتكبت جرائم حرب.

حذرت أجهزة الاستخبارات البريطانية النواب من أن جاسوسة صينية مفترضة "انخرطت عن علم في أنشطة تدخل سياسي" داخل البرلمان.وأكد مكتب رئيس مجلس العموم ليندسي هويل أنه وجه للنواب رسائل إلكترونية يبلغهم فيها بالحادثة، بالتشاور مع أجهزة الاستخبارات، مشددا على أن "رئيس المجلس يأخذ مسألة أمن الأعضاء والعملية الديمقراطية على محمل الجدّ، ولهذا وجه الإشعار بالتشاور مع أجهزة الأمن".