تعرض مقر حزب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في بغداد لهجوم، دان تحالف "العزم- تقدم"، استهداف مقرين له في العاصمة بغداد، مطالبا الحكومة وكل المؤسسات الأمنية بـ"موقف حازم رادع للجماعات التي تمارس أفعالا إرهابية تحت أغطية شتى".

أعلنت قوات الأمن العراقية يوم الجمعة القبض على 11 عنصرا في تنظيم "داعش" الإرهابي بمناطق متفرقة في محافظة الأنبار.

التقى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان بقصر الإمارات في أبو ظبي وفد قادة مجموعة الاتفاقيات الإبراهيمية في بريطانيا. وضم وفد قادة مجموعة الاتفاقيات الإبراهيمية في بريطانيا، وهي "منظمة غير ربحية تهدف إلى دعم تنفيذ وتوسيع اتفاقيات السلام التاريخية في الشرق الأوسط"، ليام فوكس وزير الدفاع والتجارة السابق في بريطانيا، رئيس مجموعة الاتفاقيات الإبراهيمية وأعضاء البرلمان البريطاني ووفد المجموعة، مارك غارنييه نائب رئيس لجنة اختيار التجارة الدولية وستيفن كراب النائب والرئيس البرلماني لأصدقاء إسرائيل المحافظين والدكتورة ليزا كاميرون نائب في البرلمان ورئيس " APPG" للشؤون الخارجية.

دعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي "أفراد المجتمع ومؤسساته كافة إلى عدم الخوض في مسائل الفتوى الشرعية دون ترخيص أو تصريح"، وذلك بعد "ما لاحظه من تجاوزات"، خاصة فيما يتعلق بالتكفير. وأهاب المجلس "بالجمهور عدم نشر أو إعادة نشر أي فتوى شرعية غير معتمدة من المجلس، والجهات الرسمية المخولة بالفتوى في الدولة".

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن الجهات الأمنية "أوقفت 6 أشخاص بالعاصمة يوزعون أموالا على منحرفين للقيام بأعمال شغب وتخريب"، وانتشرت القوات التونسية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، والشوارع المؤدية له، لتطبيق قرار منع التجمعات الصادر عن رئاسة الحكومة، ودعت عدة أطراف وأحزاب مناهضة للإجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية قيس سعيد، على رأسها حركة النهضة، بمناسبة ذكرى 14 يناير 2011، إلى "النزول إلى الشارع للتعبير عن رفضها لمسار 25 يوليو 2021 والقرارات المنبثقة عنه.

أعلنت الداخلية التونسية أنها نفذت قرارين بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية في إطار حماية الأمن العام. على خلفية توفر معلومات مؤكدة حول شبهة تورط أشخاص في تهديد خطير للأمن العام، واتضح أن أحدهم مشمول بالبحث في ملف إرهابي.