الديار /فادي عيد

نقلت عن أوساط ديبلوماسية متابعة لموضوع الترسيم بين لبنان والعدو الإسرائيلي قولها إنّه من الواضح أنّ لبنان يتعرّض لضغوطات كبيرة جدّاً نظراً للأزمة الإقتصادية الحالية والخلافات السياسية. كما اكدت الأوساط نفسها أنّ الولايات المتحدة تريد، عن طريق وسيطها هوكشتاين، أن تفرض على لبنان المزاوجة بين ترسيم الحدود البحرية واستغلال حقول النفط عن طريق إتفاق بالتراضي، وهذا الأمر يضع لبنان في موقف شديد التعقيد.

نداء الوطن/ كلير شكر

رأت ان تحقيق شروط البنك الدولي دونه عقبات كثيرة لعل أهمها اهمال مطلب إنشاء الهيئة الناظمة كونها مرفوضة من جانب "التيار الوطني الحر"، كما أنّ تخفيض الهدر غير التقني يحتاج إلى غطاء سياسي من مختلف القوى السياسية وهو أمر صعب تحقيقه في هذه الظروف الاقتصادية - المالية الصعبة، فكيف الحال ابان الحملات الانتخابية؟! ما يعني أنّ امكانية تحقيق هذا الشرط شبه مستحيلة، ما قد يؤدي إلى وقف التمويل من البنك الدولي، أقله عند الدفعة الثانية، فتكون الدفعة الأولى بمثابة "مُسكّن" إلى حين حصول الانتخابات، ومن بعدها لكل حادث حديث.