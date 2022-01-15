روسيا اليوم

الاتحاد الأوروبي: الأجواء في مفاوضات فيينا تحسنت والاتفاق بات ممكنا

أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل عن تفاؤله باتفاق القوى العالمية على استئناف الصفقة النووية مع إيران المبرمة عام 2015. وصرح بوريل اليوم الجمعة أثناء مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين: "نشارف على بلوغ نهاية عملية طويلة، والأجواء تحسنت منذ عيد الميلاد". وتابع: "قبل عيد الميلاد كنت متشائما جدا، لكن الآن أؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق". ولفت بوريل إلى أن المباحثات النووية تمضي قدما، لكن يجب الإسراع فيها. واستضافت العاصمة النمساوية فيينا منذ أبريل الماضي ثماني جولات من المفاوضات لاستئناف الاتفاق النووي الذي بات على وشك الانهيار منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه عام 2018.

روسيا اليوم

ستولتنبرغ: أوكرانيا وجورجيا مقبولتان مبدئيا في الناتو لكن لا موعد محددا لانضمامهما

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن حلف شمال الأطلسي وافق مبدئيا على انضمام أوكرانيا وجورجيا إليه، غير أنه لم يحدد موعدا زمنيا بعد لذلك. وذكر ستولتنبرغ، في مقابلة مسجلة نشرتها اليوم الجمعة صحيفة La Repubblica الإيطالية، أن أوكرانيا سبق أن لجأت إلى حلف شمال الأطلسي بطلب منحها العضوية فيه، مشيرا إلى أن الناتو قرر بدء العمل في هذا الاتجاه ودعم الإصلاحات في أوكرانيا ومساعدتها في تحديث قواتها المسلحة وفقا لمعايير الحلف. وتابع: "في قمة الناتو في بوخارست عام 2018 تبنينا قرارا بأن أوكرانيا وجورجيا سوف تصبحان عضوين في الحلف، لكننا لم نحدد مدى سيحدث ذلك". وشدد ستولتنبرغ على أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو تعود حصرا إلى الدول الأعضاء الـ30 في الحلف وكييف، لافتا إلى أن مبدأ الدفاع الجماعي الخاص بالحلف لا يطال أوكرانيا بعد. وأبدى الأمين العام للناتو قناعته بأن القدرات الدفاعية لأوكرانيا تعززت بشكل ملموس منذ اندلاع الأزمة في جنوب شرق هذا البلد عام 2014. وتأتي هذه التصريحات على خلفية المفاوضات التي أجرتها في وقت سابق من الشهر الجاري روسيا مع كل من الولايات المتحدة والناتو بشأن مبادرتها الخاصة بالضمانات الأمنية. وضمن هذه المبادرة طالبت روسيا الناتو بوقف تمدده شرقا والتخلي عن فكرة انضمام أوكرانيا وجورجيا إليه، ورفض الحلف تلبية هذا الطلب.