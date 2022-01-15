وكالة الأناضول

أردوغان وجونسون يبحثان تعزيز التعاون التركي-البريطاني

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الجمعة، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. وأوضح البيان أن الجانبين بحثا الخطوات التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في الصناعات الدفاعية والتجارة. وذكر البيان أن أردوغان وجونسون تناولا المستجدات الأخيرة في سوريا وأوكرانيا، والقضايا الإقليمية والعالمية تحت عنواني المناخ والهجرة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

البنتاغون: لا نرى ضرورة لـ"خط ساخن" بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا ترى في الوقت الحالي حاجة لإنشاء "خط ساخن" مع روسيا مخصص للأزمة في أوكرانيا. وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "لدينا العديد من قنوات الاتصال، بما في ذلك التواصل المباشر مع القيادة العسكرية الروسية، وقبل أيام قليلة أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن محادثة مع الوزير شويغو... لا أعتقد أننا بحاجة إلى خط ساخن منفصل لأوكرانيا في الوقت الحالي". كما أضاف كيربي أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ليست مستعدة بعد لحديد المسؤولين عن الهجمات الإلكترونية الأخيرة على المواقع الأوكرانية، قائلا "لسنا مستعدين الآن لتحديد من نفذها. لكن مرة أخرى، هذا جزء من السيناريو الذي رأيناه من روسيا في الماضي".