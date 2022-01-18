TL

تستعد الحكومة مع رئيسها نجيب ميقاتي لمعاودة استئناف جلسات مجلس الوزراء الاثنين المقبل والمحصورة حتى الساعة بالموازنة وخطة التعافي الاقتصادي وفي المعلومات فإن غالبية بنود موازنة العام 2022 أصبحت منجزة.

المنار

في كل الاحوال، لنا عودة الى الملفين الحكومي والقضائي، ولكن قبل ذلك، وقفة جديدة مع ملف الاسعار، في ضوء تطورات سعر صرف الدولار.

nbn

إذا كان قضاء وقدر أي بلد في العالم لا تطبق فيه الدساتير والقوانين حتما سيكون الإنهيار تلو الإنهيار فإن لا مناص ولا خلاص ولا حماية للبنان إلا بالعودة إلى الإلتزام بقواعد الدستور والقانون وبالدولة المدنية هو ما جدد التأكيد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري امام وفد من الحركة الثقافية متمنيا لو تماثلت الحركة السياسية بالحركة الثقافية في نقائها والإبتعاد عن الإبتلاء الطائفي والمذهبي الذي يهدد لبنان بمخاطر وجودية.

mtv

بعد مفاجأة الثنائي الشيعي بالعودة الى مجلس الوزراء، انتظار ثقيل للدعوة التي سيوجهها رئيس الحكومة لعقد اول جلسة حكومية بعد ثلاثة اشهر من التعطيل. و وفق المعلومات والتصريحات، يرجح ان ينعقد مجلس الوزراء الاثنين المقبل بعد ان يكون وزير المال انتهى من الموازنة العامة، وارسلت الى الوزراء لدراستها.

NTV

وتزامن كسر الجليد السياسي مع " وصول الجليد الطبيعي "بهبة" قادمة من ايسلندا وتحمل معها شيكا على بياض بدءا من ارتفاع ستئمة متر.

OTV

في المال والاقتصاد، حلم انخفاض سعر صرف الدولار بدأ يتحقق، أما ضبط فلتانه بشكل مستمر، ومراجعة السياسات الخاطئة المعتمدة منذ التسعينات لتصحيحها على يد نفس الاشخاص الذين طبقوها وغطوها، فوهم.

LBC

قبل أن تعود الحكومة إلى الإجتماع الإثنين المقبل مبدئيا، يفترض أن ينهي وزير المال يوسف الخليل مشروع الموازنة في حلول يوم الجمعة على أقصى حد، ليتمكن من توزيعه على الوزراء قبل ثمان وأربعين ساعة من جلسة بعبدا، ليضطلعوا عليه.

لن يجد رئيس الحكومة صعوبة في وضع جدول أعمال الجلسة، فالإطار حدده ثنائي أمل حزب الله، وهو لا يتعدى مناقشة الموازنة، خطة التعافي الإقتصادي، الشؤون الحياتية للناس من دفع تعويضات وغيرها، وصولا للتحضير للإنتخابات المقبلة.

الميادين

كشفت صحيفة "ذا تليغراف"، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خضع للاستجواب في مزاعم عن خرق تدابير الإغلاق التي تم فرضها للحد من تفشي وباء كورونا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، تأكيدها أن جونسون تم التحقيق معه من قبل كبيرة موظفي الحكومة يو غراي، التي اطلعت على كل ما يعرفه جونسون قبل نشر التقرير هذا الأسبوع.

الجزيرة

افادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن، "رئيس الوزراء ال َإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، اقترب من التوصل إلى صفقة في محاكمة فساد". واعتبرت ان "ذلك يعد تطورا قد يعني نهاية سريعة بشكل غير متوقع لمسيرته السياسية المضطربة، ويقلب ال​سياسة​ الإسرائيلية رأسا على عقب مرة أخرى".

العربية

استأنفت ممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي عملها في مدينة جدة السعودية، بحضور3 دبلوماسيين، بعد أن كانت متوقفة عن العمل على مدى السنوات الـ6 الماضية.

وبحسب التقارير، غادر الدبلوماسيون الثلاثة إلى جدة في الأيام الأخيرة ومن المقرر أن يستأنفوا أنشطتهم في جدة، بعد توقف دام 6 سنوات.