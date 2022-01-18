لبنان الحر

أشار النائب ​بلال عبدالله​ إلى أنه "يجب ألا يبقى ​لبنان​ رهينة بيد محور معين يبدأ في لبنان وينتهي "ما بعرف وين"، لافتاً إلى أنه "يجب أن نعمل من أجل تشكيل قوة تمارس المواجهة السياسية الديمقراطية، والأكيد أننا وحزب "القوات اللبنانية" قطعنا شوط بهذا الموضوع، ونأمل أن نقطعه مع"تيار المستقبل" وكل القوى التي أنت في مجلس السيادة الوطني".

صوت لبنان

وصف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ​جورج عدوان​ إعلان الثنائي الشيعي، إنهاء مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، بـ"الخطوة المتأخرة"، مبديا أسفة ل​سياسة​ التعطيل التي تلقي بتبعاتها على المواطن ال​لبنان​ي الذي يعاني من أزمات تطال مختلف نواحي حياته والتي تتطلب من السلطة السياسية الحاكمة معالجات جدية وسريعة للتخفيف من وقع الأزمة عليه وللحد من التدهور الكبير الذي وصلت إليه البلاد.

radio orient

إعتبر عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش, أن "إمكانية عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع وارد جداً في حال إنجاز الموازنة والانتهاء من بعض اللوجستيات والتدقيق في بعض الأرقام بعد التوافق على الخطوط العريضة".

اذاعة النور

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، على ضرورة "إيلاء الحكومة قضايا الناس المعيشية والحياتية بكل تفاصيلها اليومية اولوية في عودتها الى تفعيل حركتها بعد الخطوة الايجابية للثنائي الوطني

صوت المدى

اشار رئيس حزب "التوحيد العربي"، وئام وهاب، إلى أن "لبنان يحتاج لخطة إنقاذ فورية، ولا يمكن أن نستمر بهذه الطريقة"، مشدداً على أن "أي شخص لا يمكنه بعد الآن أن يفعل شيئاً يجب أن يترك منصبه، وأنا إذا كنت بمكانه رئيس الجمهورية ميشال عون، "كنت بفل".