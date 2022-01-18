أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده لا تسعى إطلاقا للتسويف أو حرف مسار مباحثات فيينا حول برنامجها النووي. وأضاف:"إذا عاد الطرف الآخر إلى تعهداته المنصوصة في الاتفاق النووي، ستعود إيران إلى التزاماتها أيضا".

بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في الموقف حول خطة العمل الشاملة المشتركة البرنامج النووي الإيراني في ضوء الجولة الثامنة من المفاوضات التي استؤنفت في فيينا في كانون الاول 2021 لاستعادة التنفيذ الكامل للاتفاق النووي في بدايته، عملا بقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة",وتطرقا إلى عدد من القضايا الإقليمية وذات الاهتمام المشترك".

يزور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي موسكو ويلقي كلمة أمام مجلس "الدوما" الروسي الخميس المقبل، كما سيجري محادثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أعلن وزير الدفاع البريطاني بين والاس أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بأنظمة مضادة للدبابات,وأضاف أنها "لا تعتبر أسلحة استراتيجية، ولا تمثل أي خطر على روسيا. وهي مخصصة للدفاع عن النفس".

صرح مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن واشنطن لا تستبعد فصل روسيا عن نظام SWIFT الدولي للتعاملات المصرفية في حال التصعيد حول أوكرانيا.

كشف وزير الدفاع البريطاني بن والاس أنه وجه دعوة لنظيره الروسي لزيارة لندن في أقرب وقت لبحث القضايا المتعلقة بشواغلنا المشتركة في مجال الأمن وخوض حوار بناء بحسن نيّة".

أكد ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو في مقترحاتها للضمانات الأمنية دعت الناتو لـ"إعمال العقل" وإزالة الخطر المحدق بالعالم.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أوكرانيا تقع تحت إدارة الخارجية للولايات المتحدة.وذكر الوزير، في مؤتمر صحفي مع نظيره الكرواتي، أن واشنطن تستطيع إرغام سلطات كييف على الامتثال لاتفاقيات مينسك.

قالت الخارجية الروسية، عشية اللقاء بين وزيري خارجية روسيا وألمانيا، إن برلين تحاول التأثير على العمليات السياسية الداخلية في روسيا الاتحادية.ووفقا للخارجية الروسية، يفرض الاتحاد الأوروبي بشكل دوري وبموافقة برلين، عقوبات ضد روسيا، وتعارض ألمانيا باستمرار مواقف روسيا في مجموعة واسعة من القضايا على جدول الأعمال الدولي الحالي.

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قبيل توجهها إلى كييف وموسكو، إن حكومة بلادها ترغب في استقرار العلاقات مع روسيا الاتحادية. وأشارت الوزيرة إلى وجود قائمة طويلة من الموضوعات والقضايا، التي يجب مناقشتها بين ألمانيا وروسيا.

قرر الناتو توسيع مبادئ الدفاع الجماعي لتشمل الفضاء الكوني، بما في ذلك تطبيق المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، بما يشمل الرد العسكري الجماعي على أي هجوم على إحدى دول الحلف.