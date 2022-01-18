أخبار الخليج - البحرين

انتهاء عملية احتجاز رهائن داخل كنيس في تكساس ومقتل المنفذ

حرر ليل السبت الأحد أربعة أشخاص كانوا محتجزين في كنيس في مدينة كوليفيل في ولاية تكساس الأميركيّة، وخرجوا جميعهم سالمين، في حين قُتل منفّذ العمليّة الذي كان يُطالب بإطلاق سراح باكستانيّة مدانة بتهمة الإرهاب، خلال اقتحام الشرطة للمكان .أعلن قائد شرطة كوليفيل مايكل ميلر أنّ الرجل الذي احتجز الرهائن في الكنيس قد "مات". وقال في مؤتمر صحافي إنّ "فريق تحرير الرهائن اقتحم الكنيس" و"المشتبه به مات".

القدس - فلسطين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل برقة

أصيب عدد من المواطنين، بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل قرية برقة شمال غرب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز والصوت بكثافة صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

الاتحاد - الإمارات

الخارجية الإماراتية تؤكد أن الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب

أدان وزير خارجية دولة الإمارات استهداف الحوثيين لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتيه، مضيفاً أن هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، إن دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم واصفة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء خارج القوانين الدولية والإنسانية.