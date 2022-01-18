الديار /هيام عيد

نقلت عن عن مصادر نيابية قولها أن التحدّي الأول أمام الحكومة «العائدة»، سيتمثّل بنقاش مشروع قانون الموازنة، لافتةً إلى أن هذا المشروع، سيكون جاهزاً في نهاية هذا الأسبوع وليس الأسبوع المقبل وفق ما كان متداولاً، على أن يتمّ توزيعه على الوزراء، تمهيداً لمناقشته في جلسات متواصلة لمجلس الوزراء، تبدأ في مطلع الأسبوع المقبل. وترفض المصادر النيابية نفسها، أي إشارة إلى أي ملفات أخرى قد تكون على صلة باجتماع الحكومة المقبل، مشددةً على أن المحور الرئيسي لكل التطورات الحكومية، يتركّز في مواجهة ولجم الانهيار المتسارع.

اللواء/ عمر البردان

نقل مصادر خليجية قولها أن «أي تغيير في الموقف الخليجي تجاه لبنان يتطلب اتخاذ خطوات فاعلة من جانب حكومة لبنان، لكي تشعر دول مجلس التعاون أن هناك تغييراً جدياً في الأداء والممارسة من جانب لبنان.

الجمهورية/ عماد مرمل

نقل عن المطلعون على موقف ميقاتي قولهم انّه مصمم اكثر من أي وقت مضى على الاستمرار في سياسة تدوير الزوايا، من أجل تقطيع هذه المرحلة الصعبة، مؤكّداً انّه لن يستسلم لليأس ولن يُستدرج الى أي تشنج او صدام مع أحد، طالما انّه لا يجد انّ هناك تهديداً او تعرّضاً للثوابت التي يتمسّك بها.