وكالة الأناضول

تركيا وألبانيا توقعان 7 اتفاقيات في مجالات مختلفة

وقعت تركيا وألبانيا، 7 اتفاقيات في مجالات مختلفة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما. وجرى التوقيع على الاتفاقيات عقب المؤتمر الصحفي المشترك لأردوغان وراما، في العاصمة الألبانية تيرانا. وفي هذا الإطار، وقع وزيرا الداخلية في البلدين على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تدريب قوات الأمن بين حكومتي جمهورية تركيا وجمهورية ألبانيا. كما وقعت وزارتا الخارجية في البلدين مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البروتوكول، وقعها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ونائب وزير أوروبا والشؤون الخارجية بألبانيا ميجي فينو.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير الدفاع البريطاني يعلن أمام البرلمان توجيه دعوة لنظيره الروسي لزيارة لندن

أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أنه وجَه دعوة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لزيارة لندن خلال الأسابيع المقبلة.

وقال والاس أمام البرلمان: "لقد دعوت زميلي الروسي سيرغي شويغو لزيارة لندن خلال الأسابيع المقبلة. نحن مستعدون لمناقشة المسائل المتعلقة بالمخاوف المشتركة المرتبطة بالأمن".

ووفقا لوالاس، فإن مجلس روسيا-الناتو أظهر أن الحلف مستعد للحوار مع روسيا بشأن مجموعة واسعة من القضايا لصالح الأمن الأوروبي الأطلسي.