الشرق الأوسط 18/1/2022

الاقتصاد الصيني بفقد الخم مع انتشار "كوفيد-19"

سجل الاقتصاد الصيني انتعاشاً في 2021 من الركود الذي تسببت فيه جائحة "كوفيد_19" وذلك بفضل نمو الصادرات، لكن وتيرة النمو تباطأت في الربع الأخير من العام بفضل ضعف الاستهلاك وركود سوق العقارات فيما يشير ان الحاجة لمزيد من السياسات الداعمة. ودفع قرارا البنك المركزي خفض الفائدة بعض المحللين الى توقع مزيد من خطوات التيسير هذا العام تحسباً لتزايد مخاطر العجز عن سداد الالتزامات. يأتي هذا في الوقت الذي انخفض فيه عدد الولادات في الصين العام الماضي الذي بات تحدياً واضحاً من حيث تسارع نمو الشيخوخة المرتفع.

النهار 18/1/2022

جائحة كوفيد ضاعفت ثروات أغنى 10 رجال في العالم

تضاعفت ثروات الرجال العشر الأكثر ثراء في العالم منذ بداية الجائحة، بمعدل 5 تريليونات دولارات أميركي، لتصل الى 13,800 مليار دولار. في المقابل، تراجعت مداخيل 99% من البشرية، بحسب تقرير نشرته منظمة أوكسفام التي تناضل ضد "اللامساواة" حول العالم. ويساهم هذا التفاوت الاقتصادي في وفاة ما لا يقل عن 21 ألف يوميا، أي شخص واحد كل أربع ثواني. واقترحت أوكسفام أنه يمكن محاربة الفقر من خلال الضريبة التصاعدية ومن خلال أنظمة الرعاية الصحية العامة والمجانية للجميع. كذلك أوصت بإنهاء "الحكومات الغنية فوراً عن قواعد الملكية الفكرية الخاصة بتكنولوجيات لقاح كورونا لكي تسمح لمزيد من البلدان بإنتاج لقاحات آمنة وفعالة للبدء بإنهاء الجائحة.

الجمهورية 18/1/2022

منظمة العمل الدولية: انتعاش سوق العمل بعد الجائحة سيتطلب أعواماً

أكدت الأمم المتحدة أن جائحو كوفيد-19، لا تزال تلقي بثقلها على الوظائف وسوق العمل حول العالم، بحيث أن انتعاش السوق وعودة أرقامها الى مستويات ما قبل الأزمة الصحية قد يتطلبان أعواماً.

وقال المدير العام للمنظمة، أنه بعد عامين على بدء الأزمة، يحتمل ان تكون الأضرار مستدامة في سوق العمل، حيث الأرقام تشير الى ارتفاع الفقر واللامساواة. وأشار الى تغيير العديد من العاملين وظائفهم، مثلما هي الحال في قطاع السياحة والرحلات الدولية، حيث أثرت الجائحة على سير الاعمال بشكل كبير. هذا و لا تزال نشبة البطالة الرسمية اعلى مما كانت عليه قبل الجائحة مع 207 ملايين شخص .