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تهيئة" لمعاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء لقاء حصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في قصر بعبدا وسط نتاغم وتوافق بين الرئيسين على أولوية انتظام عمل المؤسسات الدستورية.

المنار

على رغم موجة الصقيع التي تسيطر على لبنان، فان الحرارة السياسية تشهد تحسنا ملحوظا، بما يشير الى ذوبان الجليد القاطع لبعض الطرق شيئا فشيئا، وأول المؤشرات الرياح التي هبت من بعبدا بعد لقاء الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، محملة باعلان الرئيس ميقاتي عن جلسة حكومية الاسبوع المقبل.

nbn

الإستعدادات جارية على قدم وساق لتعبيد الطريق أمام انعقاد مجلس الوزراء من أجل طرق أبواب الموازنة العامة على وجه الخصوص.

ولأن لا جلسات قبل إنجاز مشروع الموازنة كما يبدو فإن وزارة المالية تنكب على إتمام المهمة هذا الأسبوع على أن يلتئم مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل وفق ما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد زيارة قام بها الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون.

mtv

بدءاً من الليلة "هبة" تهب على لبنان، والثلوج ستتساقط على ارتفاع 600 متر وربما أقل.

NTV

سبع من آل سباعي أخذ حقه بيده وبالمعنى الحرفي للكلمة احتجزوا أمواله فاحتجزهم داخل المصرف وهدد بحرق البنك على من فيه ابن كفريا البقاعية تسلم وسلم إنتزع الخمسين ألف دولار وأودعها لدى أسرته قبل أن يودع نفسه بين أيدي القوى الأمنية مسجلا بخطوته تلك سابقة قد تحمل طابع الخطر لكنها ستشكل "التعميم رقم واحد".

OTV

غير ان للثامن عشر من كانون الثاني عنوانا فرعيا قبل الدخول في تفاصيل اليوميات. ففي مثل هذا اليوم قبل ست سنوات، حدث ما لم يصدقه كثيرون: فبعد أشهر على إعلان النوايا في الرابية، زار العماد ميشال عون معراب، وأيدت القوات اللبنانية ترشيحه للرئاسة.

LBC

التطور القضائي الأبرز اليوم تمثل في خطوة القاضية غادة عون وضع إشارة منع تصرف على عقارات عائدة للحاكم كذلك وضعت إشارة منع تصرف على سيارات له.

الميادين

أشار الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، إلى أنه يعتبر سيناريو "الغزو الروسي" لأوكرانيا​ غير واقعي، موضحاً أن على ​موسكو​ كي تتخذ هذه الخطوة أن "تعيد النظر في وضعها". وجاءت تصريحات أردوغان للصحفيين على متن طائرته وهو في طريق عودته من ألبانيا إلى أنقرة الثلاثاء.

الجزيرة

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​نفتالي بينيت​، خلال لقاء ضمن "منتدى الإقتصاد العالمي"، عن التقارب مع الدول العربية في مواجهة ​إيران​.

العربية

أفادت وزارة الخارجية الأميركية، أن "أنتوني بلينكن وسيرغي لافروف أجريا إتصالاً هاتفياً لبحث التوترات في أوكرانيا",

وتوجه بلينكن لنظيره الروسي، بالقول: "يجب مواصلة المسار الدبلوماسي لتخفيف التوتر بشأن أوكرانيا"، وأوضحت الوزارة، أن "بلينكن جدد للافروف إلتزام واشنطن بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها". كما أكد بلينكن للافروف، أن "مناقشة الأمن الأوروبي يجب أن تشمل الناتو والشركاء الأوروبيين".