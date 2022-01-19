لبنان الحر

أكد الرئيس ميقاتي "التوافق مع الرئيس عون على مختلف الأمور, ونلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمن الموازنة والمواضيع الحياتية الملحة".

صوت لبنان

أشار الوزير السابق ​غسان عطالله​، إلى أنه "من الطبيعي بعد غياب مجلس الوزراء لفترة الطويلة أن يكون هناك لقاء بين ​ميقاتي​ و​عون​ لطرح جدول أعمال"، موضحاً أنه "لا يستطيع الثنائي الشيعي فرض تحديد عناوين جدول أعمال مجلس الوزراء، ولقاء عون- ميقاتي سيبحث هذا الموضوع".

radio orient

لفت النائب المستقيل ميشال معوض، عقب زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الى أننا "ناقشنا الاوضاع الراهنة وخطورتها على المستويات كافة، السياسية، السيادية والاقتصادية، ولقمة عيش اللبنانيين الذين يعانون من الذلّ والفقر

اذاعة النور

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، على "إيلاء حركة امل اهمية قصوى للأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يعاني منها المواطن، وهي تضغط باتجاه الاستجابة لمطالب كل القطاعات وتحرير اموال المودعين".

صوت المدى

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب ​جبران باسيل​، إلى أن "عودة ​الحكومة​ خطوة إيجابية نأمل أن تكون فاتحة لخطوات آخرى، لكنها ليست كافية فالمطلوب فاعلية وإنتاجية ونحن متمسكون بصلاحيات رئيس الحكومة في الدستور ونرفض المس بها".