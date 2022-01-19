الديار /فادي عيد

نقل عن أوساط نيابية بارزة، بأن الحديث والحركة السياسية يتمحوران راهناً حول إدارة المعارك الإنتخابية النيابية والرئاسة الأولى، في ضوء لقاءات حصلت في العاصمة الفرنسية، شاركت فيها بعض الشخصيات اللبنانية في باريس للتباحث في هاتين المسألتين، ومن ثمّ جسّ نبض باريس حول هذين الإستحقاقين، ولهذه الغاية أُبلغ أحد المسؤولين اللبنانيين من قبل سفير فرنسي سابق في لبنان، ومقرّب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه عليه وفور عودته إلى لبنان، أن يبدأ معركته الإنتخابية لأنها حاصلة.

اللواء/حسين زلغوط

نقل عن مصادر سياسية أن الحكومة لا تملك العصا السحرية التي تجعلها قادرة على إزاحة كل الأزمات الموجودة من دربها، لأن هذه الازمات متجذرة ومرتبطة بعوامل عدّة، وأي كلام عن توقع إنجازات كبيرة ستتحقق في غضون العمر القصير المتبقي للحكومة من الآن إلى حين ولوج الانتخابات النيابية هو كلام مبالغ فيه، فصحيح ان طريقها باتت سالكة بعد اكتمال عقدها بعودة «الثنائي الشيعي» إلى أحضانها، بحيث سيكون في مقدورها الاجتماع، غير ان هذه الحكومة أمامها استحقاقات كبيرة ومعقدة.