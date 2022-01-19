وكالة الأناضول

أردوغان يدعو لتحرك دولي لحل أزمة البوسنة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المجتمع الدولي للتحرك من أجل حل الأزمة في البوسنة والهرسك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، في العاصمة التركية أنقرة. وقال أردوغان: "من الواضح وجود حاجة لتحرك المجتمع الدولي سويا من أجل حل الأزمة في البوسنة والهرسك". وأضاف "قررنا مع الرئيس الصربي فوتشيتش​​​​​​​ جمع قادة مكونات البوسنة البوشناق والكروات والصرب وإيجاد حل للأزمة ".

وتابع "نأمل أن يكون هذا الاجتماع بعد الانتخابات. وقد يكون في بلغراد أو إسطنبول. نأمل أن تتخذ هذه الخطوات بسرعة. فنحن متفقون على ذلك".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية تعلن عن لقاء بين لافروف وبلينكن قريباً

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "موسكو وواشنطن تعدان للقاء مرتقب بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في إحدى الدول الأوروبية". وقالت زاخاروفا عبر أثير قناة "روسيا 1"، رداً على سؤال عما إذا كان سيعقد لقاء في إحدى الدول الأوروبية قريباً بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة: "بالنسبة للقاء، فإنه جاري الإعداد له حاليا، وسنعلن عنه بمجرد تأكيده، لكن أستطيع تأكيد أن اللقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأميركي في مرحلة الإعداد النشط حالياً".