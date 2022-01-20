حكومة في الكويت: تشكيلة جديدة بمعايير قديمة - بدر موسى السيف – 10/1/2022

أعلنت الكويت، في 28 كانون الأول 2021، عن تشكيل حكومة جديدة هي الثالثة في غضون عام، وهي نتيجة للحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي دعا إليه أمير البلاد. يُلاحظ أن هذه الحكومة تضمنت أربعة أعضاء من مجلس الأمة – وهو العدد الأكبر منذ منتصف التسعينيات. وعلى الرغم من روح المصالحة الوطنية هذه، فإنه ليس من المرجح أن تحقق هذه التوليفة الوزارية تحسن في الأداء الحكومي. فالاعتماد على الطبقة السياسية ونهج الحوكمة نفسيهما يبقيان الأوضاع كما هي دون تغيير. ومن المرجح أن تثبت هذه الحكومة، كسابقاتها، عجزها عن المواجهة الفاعلة لتحديات الكويت المتعددة، بما في ذلك التنويع الاقتصادي، وإصلاح اختلالات المنظومة السياسية.

نيرانٌ مشتعلة في الأفق؟ - عماد الدين بادي – 12/1/2022

قال أن ليبيا تدخل الآن مرحلة جديدة محفوفة بالمخاطر، حيث يُعتبر احتمال اندلاع نزاع مسلّح بين الأطراف المختلفة مرتفعًا، في ظل انحسار آفاق تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي. وقال: لاحظ أحد الكاتبَين، لدى زيارة العاصمة طرابلس الشهر الفائت، أن هذه الآفاق القاتمة تنعكس بوضوح في مزاج المواطنين. لقد قام أكثر من 2.5 مليون ليبي بالتسجيل للتصويت في الانتخابات، ولكن النقاشات الطويلة حول برامج المرشحين الإصلاحية في العام 2012 استُبدِلت بأحاديث تهكّمية عن الشوائب التي سادت المرحلة التحضيرية للانتخابات. وأوضح أن معظم الليبيين لم يؤمنوا أن الانتخابات ستؤدّي إلى كبح نفوذ الميليشيات. والآن، بعد إرجاء العملية الانتخابية، تستعرض هذه التشكيلات عضلاتها. في الأيام الأخيرة، علا صرير أرتال المدرعات التي تضم عناصر ينتمون إلى مجموعات مسلّحة، وتهافتت على العاصمة طرابلس مزوّدةً بمدفعياتها الثقيلة لترهيب خصومها، وقد عمد بعضها، في خضم ذلك، إلى محاصرة مقر الحكومة المؤقتة. ومن الدوافع خلف هذه التعبئة هو التنافس على قابلية التأثير على الحكومة في طرابلس، وعلى المؤسسات السيادية في البلاد، بعد تأجيل الاقتراع إلى أجل ٍغير مسمّى. وفي ضوء إرجاء الانتخابات، تحاول الشخصيات السياسية البارزة، منها من يتحكم أيضًا في بعض المجموعات المسلحة، أن تشكل تحالفات لتتقاسم النفوذ وتحاصص السلطة. قد يتبلور ذلك عن طريق مساومات ضيقة لإعادة هيكلة الحكومة، إنما أيضًا، وعلى نحوٍ مقلق، قد تتم هذه العملية عبر ترهيب الخصوم باستعمال السلاح.

هل ستؤثر المواجهة في أوكرانيا على المحادثات النووية مع إيران؟ - آنا بورشفسكايا – 11/1/2022

يبدو أن بعض صنّاع السياسات في الغرب يعتقدون أنه بإمكان روسيا المساعدة في مسألة إيران بالرغم من تهديدها بمهاجمة أوكرانيا، ولكنهم يفتقدون الصورة الأكبر. ولطالما لعبت روسيا دوراً رئيسياً في المفاوضات النووية المتعددة الأطراف مع إيران، غير أن تصعيدها الأخير في أوكرانيا يلقي بظلالٍ قاتمة بشكل خاص على المحادثات الحالية في فيينا، والتي تهدف إلى إعادة تفعيل "خطة العمل الشاملة المشتركة" لعام 2015 التي أصبحت مهددة بالانهيار. وربما وصلت العلاقات الروسية مع الغرب إلى أخطر نقطة تحوّل لها منذ سقوط الاتحاد السوفيتي بسبب عدة عوامل من بينها تهديد الحرب المفتوحة مع كييف، والقمع المستمر في كازاخستان، والتدخلات المتنوعة في الشرق الأوسط. وقد يميل صنّاع السياسات الغربيون إلى الاعتقاد بأن روسيا يمكن أن تساعد في موضوع إيران حتى لو اتخذت خطوات ضارة ضد أوكرانيا، ولكن من الضروري أن ينظروا إلى الصورة الكبرى - فموقف بوتين المعادي للغرب لم يقتصر أبداً على أوروبا. ووفقاً لذلك، يجب على واشنطن وشركائها التركيز على بناء استراتيجية موحدة لا تعزز الموقف التفاوضي للولايات المتحدة في فيينا فحسب، بل تُظهر أيضاً الإرادة السياسية للدفاع بقوة عن النظام العالمي القائم على القواعد إذا لزم الأمر.

كيف نَحول دون نهوض تنظيم "الدولة الإسلامية" في عام 2022 وما بعده - عيدو ليفي – 13/1/2022

يسعى تنظيم "الدولة الإسلامية" وفروعه إلى حملات الحرب التقليدية كقاعدة وليس استثناء، لذا من الضروري أن تعزز الولايات المتحدة شراكاتها العسكرية في المنطقة وفقاً لذلك. ويجب على الإدارة الأمريكية أن تسلّط الضوء علناً على فوائد الالتزامات الأمريكية في الشرق الأوسط. فقد انتشرت فكرة وهمية نافعة عن انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة بشكل عام، وتأججت مع إنهاء مهمتها القتالية في العراق بشكل رمزي، ومراوغات الرئيس بايدن ومسؤولين آخرين التي ألمحت خطأً إلى أن أمريكا لم تعد تملك قوات في سوريا. وبدلاً من ذلك، يجب على الإدارة الأمريكية أن لا تتردد في توضيح كيف أن التزاماً صغيراً - وهو جزء بسيط فقط من الانتشار الأمريكي في أوروبا وشرق آسيا - ساهم في الحد من الإرهاب، ودعم حقوق الإنسان، وتخفيف المعاناة في الشرق الأوسط وحول العالم.

قادة الائتلاف الإسرائيلي يلتفون حول الاحتجاجات والقيود السياسية - ديفيد ماكوفسكي – 14/1/2022

قال: في الوقت الذي يمارس فيه الناخبون الإسرائيليون ضغوطاً إضافية بشأن قضايا حزبية خلافية، بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت وعضو الكنيست منصور عباس يشعران بجوانب الضعف الكامنة في ائتلافهما الذي لا يزال هشاً. فمع وصول ولاية الحكومة الإسرائيلية المختلطة إلى عتبة السبعة أشهر، تهدّد الاحتجاجات الشعبية ومقاطعات جلسات البرلمان بإشعال فتيل أزمة في الائتلاف الناشئ حديثاً. وفي منطقة النقب، خرج مئات المحتجين في تظاهرات شبه يومية على خلفية حقوق أراضي البدو وسط مبادرة التشجير الأخيرة للحكومة في المنطقة. وعلى الرغم من إعلان المسؤولين تعليق الخطة مؤقتاً لإعادة تقييم الوضع، إلا أنه من غير المرجح زوال التوتر الأساسي. وفي القدس، احتج بضعة آلاف من المستوطنين أمام مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت في 13 كانون الثاني، وحثوه على عدم إخلاء المباني غير القانونية في بؤرة استيطانية بالضفة الغربية حيث لقي أحد المستوطنين حتفه في اعتداء إرهابي في 16 كانون الأول. وهذه الحوادث هي نموذج مصغر للتوتر الأوسع نطاقاً الذي تشهده هيكلية حكومة الائتلاف. وسيتوقف نجاح بينيت على قدرته على إقامة توازن بين مطالب الأحزاب والحفاظ على تماسك التحالف الذي يضم 8 أحزاب ويتمتع بأغلبية ضئيلة للغاية في الكنيست.