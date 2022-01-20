TL

انعكس الانفراج الجزئي في الأجواء السياسية على واقع سوق القطع ومن تجليات هذا الانفراج الاستعدادات القائمة بين قصر بعبدا والسراي الكبير تحضيرا" للخوض في مشروع الموازنة بجلسات متلاحقة لمجلس الوزراء بدءا" من مطلع الأسبوع المقبل وفي هذا السياق دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان لاستئناف اجتماعات الحكومة اللبنانية في أقرب وقت.

المنار

وسط منازلات المنطقة والعالم تصدرت القمة الروسية الإيرانية اليوم المشهد الدولي، فلقاء الرئيسين السيد إبراهيم رئيسي وفلاديمير بوتن في موسكو أكد عمق العلاقة بين ايران وروسيا واستراتيجيتها، واستمراريتها بوجه العنجهية الأميركية ومخططاتها، على أن المخطط للزيارة يحمل الكثير من الاتفاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ذات الدلالات الهامة.

nbn

تتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحفي الذي تعقده اللجنة التأسيسية لاهالي شهداء وجرحى و متضرري انفجار مرفأ بيروت غدا والذي سيتم خلاله كشف بعض المستور في هذا الملف لأول مرة عبر وسائل الإعلام والرد على التجاوزات الأخيرة بحق أولياء الدم.

mtv

الانتظار سيد الموقف فمجلس الوزراء لن ينعقد بانتظار الموازنة العامة، لكن الموازنة العامة لم تنجزها وزارة المال بعد! فإلى متى سيظل المسؤولون في لبنان لا يولون أيّ أهمية أو يعطون أي قيمة للوقت؟ وهل من المسموح أن تنتظر الحكومة عشرة أيام بعد رفع حظر أمل وحزب الله عن اجتماعاتها، لأن الوزراة المعنية لم تنجز الموازنة ؟ فلماذا لم تنجزها في الأشهر الثلاثة التي كان فيها مجلس الوزراء عاطلاً او معطلا عن العمل؟

NTV

لبنان تحت تأثير عاصفة قطبية ومتى ما ذاب الثلج فإن ما تحت المرج سيبقى على حاله من فك أسر الحكومة والعودة المشروطة إليها ارتباطا بملف تفجير المرفأ وتبعات التحقيقات فيه إلى الأزمة الاقتصادية والمعيشية والانهيار الحاصل على كل مستوى، وبمفعول رجعي عن مطالبة المحقق العدلي بالإفراج عن القرار الظني فإن آخر المواقف المطالبة صدرت عن التيار الوطني الحر رئيسه جبران باسيل وبجردة حسابية يسيرة يظهر أن المسؤولين صرفوا الوقت في كف يد القاضي بيطار بواحدة وعشرين دعوى ولم يسلكوا سوى مسار التعطيل والعرقلة, وأنَّ المحقق العدلي ممنوع عليه العمل منذ شهرين ونصف وموضوع في التصرف، ومن يطالبه بإصدار القرار ما عليه سوى إطلاق يده في متابعة التحقيق.

OTV

التوقيع على عقد تزويد لبنان بالكهرباء بين الأردن ولبنان، حيث من المتوقع ان يصل وفد أردني مساء الثلاثاء الى بيروت لتوقيع العقد، على ان يتوجه الوفدان اللبناني والاردني بعدها الى سوريا للتوقيع على اتفاقية العبور. وسيؤمن العقد والاتفاقية للبنان حوالي مئة وخمسين ميغاوات من منتصف الليل حتى السادسة صباحا ومئتين وخمسين ميغاوات خلال باقي اوقات النهار.

LBC

فعلتها واشنطن، ووضعت اللبنانيين على خط خطة كهرباء مستدامة، تمويلها يؤمنه البنك الدولي، بموجب قرض تسدده الدولة اللبنانية، قيمته تقارب ال600 مليون دولار. حتى الساعة، المؤكد أن مجلس إدارة البنك الدولي لم يعقد إجتماعا بعد للبت في قبول القرض، وهو ممكن أن يقدم على ذلك في أي وقت حتى الأربعاء. وقد علمت الLBCI أن البنك الدولي يعتبر أن هذا الإتفاق هو بمثابة خطوة هامة نحو حل مشكلة الكهرباء في لبنان، وأن قبوله بتمويل القرض مشروط بأن تتبنى الحكومة اللبنانية خطة إصلاحية قوية في قطاع الكهرباء.

الميادين

أشارت ​الخارجية الروسية​، إلى أن تصريحات سكرتيرة ​البيت الأبيض​ الصحفية ​جين بساكي​ حول تحضير مزعوم لإجلاء دبلوماسيين روس من ​أوكرانيا​ يدل على تورط ​واشنطن​ في استفزاز نشرته ​نيويورك تايمز​ سابقا.

الجزيرة

نصحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بعدم السفر إلى 22 دولة ومنطقة، منها إسرائيل وأستراليا ومصر وألبانيا والأرجنتين وأوروغواي، بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 فيها.

العربية

أشار وزير الخارجية الأميركي ​أنتوني بلينكن​، إلى أن "ما تقوم به ​روسيا​ من خلال أعمالها العدائية هو تحد للنظام العالمي". وأوضح أنه "لا يمكن لأي دولة فرض قراراتها ومبادئها وآرائها على دولة أخرى"، لافتاً إلى "أننا لن نسمح بإنتهاك سيادة الدول بدون مواجهة أي عقاب".