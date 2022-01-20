لبنان الحر

أعلن الأمين العام لهيئة "أوجيرو" ​عماد كريدية​، أنّه "تم تزويد غالبية سنترالات الهيئة بمادة ​الفيول​، وتستمر عملية التزويد لما تبقى من مراكز".

واضاف "اتوجه بالشكر مدير عام المنشآت بتسهيل عملية التسليم ولشركة "مدكو" إدارةً وموظفين للتجاوب السريع بتلبية حاجات الهيئة. تضافر الجهود ساهم بتفادي انقطاع الخدمة".

صوت لبنان

أعلن ​وزير الصحة​ العامة ​فراس الأبيض​ عن إطلاق المرحلة التنفيذية والتجريبية الأولى يوم الإثنين المقبل لبرنامج Meditrack لتتبع أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية بالتعاون مع ست مستشفيات خاصة وحكومية (الجامعة الأميركية، مركز الجامعة ال​لبنان​ية الأميركية الطبي LAU، أوتيل ديو، القديس جاورجيوس الجامعي- الروم، الحريري الحكومي الجامعي، النبطية الحكومي)، بحيث سيصار إلى مكننة ملفات المرضى وحصولهم على بطاقة صحية Unique ID تتيح التأكّد من حصول كل مريض على دوائه وفي المقابل ضمان عدم تهريب ​الدواء​ أو احتكاره أو تخزينه.

radio orient

أكد وزير الإتصالات جوني القرم، أنه "حتى حزيران المقبل، سيبقى الإنترنت والإتصالات مؤمنة، وأشار إلى ‏أن الأرقام والاتفاق حول موازنة وزارة الاتصالات، لا تتم في جلسة مجلس وزراء واحدة، وكشف أننا لسنا ‏جاهزين بعد لتقديم الأرقام النهائية".‏

اذاعة النور

بحث وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مقر السفارة اللبنانية في باريس، مع مديرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آن غيغان، في عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .

صوت المدى

نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية تدخل الرئيس ميشال عون في اختيار مرشحي التيار الوطني الحر للانتخابات النيابية، مؤكدا أن "كل ما يكتب في هذا الصدد اخبار مختلقة لا اساس لها من الصحة".