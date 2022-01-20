بدأ المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، أمس، جولة في عواصم خليجية والعاصمة البريطانية؛ تزامناً مع دعوة الإمارات لواشنطن إلى إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية إثر هجومهم الأخير على أبوظبي. وقالت «الخارجية» الأميركية إن الجولة تهدف إلى وقف التصعيد، وتنشيط جهود السلام.

اتهم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر «مدّعي المقاومة» بـ«استهداف العراقيين»، داعياً إلى «اتخاذ أشد التدابير للكشف عن مستهدفي مقار الأحزاب.

قالت الرئاسة الفلسطينية إنها ستتخذ قرارات، بعد هدم إسرائيل منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، بعد يومين على حصار المنازل التي تقع في منطقة حساسة في القدس، في خطوة أدانها الفلسطينيون وجامعة الدول العربية، بشدة.وقالت الرئاسة، في بيان، إن هدم المنازل يشكل جريمة حرب تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تداعياتها الخطيرة.

حددت حركة فتح أهم مرشحيها لأي انتخابات قادمة، وفي الهيئات الأهم، تمهيدا لإعادة ترتيب السلطة الفلسطينية في المرحلة القادمة. وجددت اللجنة المركزية لحركة فتح، وبالإجماع، ثقتها في الرئيس محمود عباس، رئيسا لحركة فتح، رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيساً لدولة فلسطين.

أكدت مصر والجزائر سعيهما لدفع علاقات التعاون السياسي والاقتصادي إلى نطاق أوسع، خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط، لسفير الجزائر بالقاهرة حميد شبيرة، أمس، للتحضير لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

أعلن العشرات من وكلاء النيابة العامة في السودان، إضراباً عن العمل احتجاجاً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والعنف المفروض الذي تستخدمه القوات الأمنية ضد المحتجين السلميين، والمطالبة بوقفها، فيما أعلن مستشارون بوزارة العدل التوقف عن العمل لمدة يومين، إنفاذاً للعصيان المدني الذي أعلنته «قوى الحرية والتغيير».

دخلت تركيا رسميا أمس مرحلة تطبيع العلاقات مع شرق ليبيا للمرة الأولى منذ سنوات، بينما تلقت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، دعما لافتا من بريطانيا وألمانيا، تزامنا مع تأكيد ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية من روسيا التي تزورها حاليا على ما وصفته بالدور المهم للمجتمع الدولي لمساندة تطلعات الليبيين نحو السلام والاستقرار.