الجمهورية / جوني منير

تناول موضوع القرار المفاجئ بعودة الوزراء الشيعة الى حضور جلسات مجلس الوزراء والمحصورة بدرس مشروع الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي، وهذه الخطوة حملت كثيراً من التأويل بين من ربَط الخطوة باقتراب المفاوضات حول الملف النووي الايراني من امتاره الاخيرة، وبين اصرار "الثنائي الشيعي" على نفي اي تأثير خارجي ووضع القرار في سياق الازمة المعيشية المستفحلة. في الواقع ثمة مزيج بين التفسيرين فالأجواء التي تحوط بالمفاوضات الدائرة في فيينا تلحظ تبدلاً واضحاً ولهجة مختلفة ومؤشرات لتصاعد الدخان الابيض في وقت ليس ببعيد. إضافةً إلى المطلب الدولي من لبنان الذي ارتكز في المرحلة الاخيرة على ضرورة عودة الحكومة الى العمل لإنجاز التفاهمات المطلوبة مع صندوق النقد الدولي وفي طليعتها اقرار موازنة تحاكي الاصلاحات المطلوبة، اضافة الى ضرورة تأمين الغطاء المطلوب لإنجاز الترسيم البحري. لكن لا بد من الاقرار بوجود اسباب داخلية دفعت في اتجاه إنضاج قرار العودة الى جلسات مجلس الوزراء، وبخاصةٍ أنّ الحلول بدت مقفلة امام ازاحة القاضي طارق البيطار.

اللواء / عمر البردان

قال إذا كانت عودة وزراء "الثنائي الشيعي" إلى الحكومة، مشروطة بأن لا يوضع على جدول أعمال أي جلسة للحكومة، ما قد لا يحظى بموافقة هذا الفريق، فإن هناك مخاطر جدية على مستقبل العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، وفي ظل هذا الوضع الدقيق الذي يمر به البلد، في وقت يعطي الدستور رئيس مجلس الوزراء حق وضع البنود على جدول الأعمال. وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح، كيف سيتعامل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع محاولات مد اليد على صلاحياته، خلافاً لما ينص عليه الدستور؟ بعدما أكدت أوساط "الثنائي"، أنه لن يقبل إلا ببند الموازنة وخطة التعافي، رافضة "أي بحث في موضوع التعيينات التي يريدها رئيس الجمهورية"، ومشددة على أن "الموقف من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لا زال كما هو، وأن هناك ضرورة ماسة لإقالته، وبالتالي فإن موقف وزراء حزب الله وأمل من هذا الملف لم يتبدل". كذلك أكدت مصادر معارضة، رفضها أن يصادر الثنائي الشيعي صلاحيات رئيس الحكومة، ويضع هو جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، وهو أمر من شأنه أن يضرب التوازن بين المؤسسات الدستورية، ويثير نعرات طائفية بين اللبنانيين.