روسيا اليوم

كيم جونغ أون يأمر بالتحضير لمواجهة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة

وجه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في اجتماع للمكتب السياسي في بيونغ يانغ، بالتحضير لمواجهة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة. وأشارت وسائل الإعلام الكورية الشمالية إلى أن جونغ أون، أمر أيضا بمراجعة إجراءات "بناء الثقة" مع الولايات المتحدة بسبب سياسة واشنطن المعادية تجاه بيونغ يانغ. ودعت الولايات المتحدة في وقت سابق كوريا الشمالية "لوقف أنشطتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار"، عقب إطلاق بيونغ يانغ ما يشتبه بأنهما صاروخان بالستيان في رابع اختبار خلال شهر. وأشار بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "الموفد الأمريكي للملف الكوري الشمالي سونغ كيم وفي اتصال هاتفي مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، طالب كوريا الشمالية بالاستجابة بشكل إيجابي لعرض الحوار الذي قدمته واشنطن و"بدون شروط مسبقة". وأضاف: "أكد الموفد الأمريكي مجددا، الالتزام الثابت للولايات المتحدة لجهة الدفاع عن حلفائها". وأكدت كوريا الشمالية، أن وحدتها الصاروخية القائمة على السكك الحديد أجرت تدريبات الجمعة، حيث أصاب صاروخان تكتيكيان موجهان هدفا محددا في البحر الشرقي.