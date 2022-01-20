وكالة الأناضول

الدوحة.. أمير قطر يبحث مع رئيس البرلمان التركي علاقات البلدين

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، علاقات البلدين، وتطورها في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال لقائهما في مجلس الشيخ عبدلله بن جاسم بالديوان الأميري في الدوحة، حسب بيان للديوان. وذكر البيان أنه "جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجية بين قطر وتركيا وأوجه تطويرها في مختلف المجالات". وحضر اللقاء من الجانب القطري، رئيس مجلس الشورى، حسن بن عبدالله الغانم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير الخارجية الأوكراني يعتبر الدبلوماسية "الحل الوحيد القادر على إنهاء الصراع"

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إنه أجرى محادثة حول صيغة نورماندي، وإن الولايات المتحدة تدعم جهود أوكرانيا وفرنسا وألمانيا في شكل نورماندي لاستئناف عملها على مستوى القادة. وأوضح كوليبا أن "المساعدة العسكرية الأمريكية تسهم في تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا، كما يجري العمل مع عدد من الدول الأخرى". وأشار كوليبا، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، أنتون بلينكن، من كييف، إلى أن "الحل الوحيد في هذا الصراع هو حل دبلوماسي، وينبغي على روسيا المشاركة في المباحثات الدبلوماسية تحت مظلة صيغة نورماندي".