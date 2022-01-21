الجمهورية 17-1-2022

ليفربول ودورتموند يطاردان سيتي وبايرن .. وريال بطلا" للسوبر

قطع مانشستر سيتي خطوة إضافية نحو الاحتفاظ بلقبه في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد فوزه على مطارده تشلسي بهدف للبلجيكي كيفن دي بروين في المرحلة ال22 ليبتعد عنه بفارق 13 نقطة .

النهار 17-1-2022

من الأفضل بين صلاح ميسي وليفاندوفسكي؟

صراع القارات الثلاث هكذا يرى العديد من المحللين والخبراء في كرة القدم التنافس القوي على جائزة "الأفضل" التي يقدمها الفيفا الأفضل التي يقدمها الفيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2021 ذلك في حفل سنوي لفيفا في مدينة زيوريخ السويسرية.