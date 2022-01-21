لبنان الحر

لفت ​السفير البابوي​ وعميد السلك الدبلوماسيّ المونسنيور جوزيف سبيتري، خلال لقائه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، مع وفد من أعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية، إلى "أننا نتمنى لرئيس الجمهورية ولكلّ شعب لبنان، البركات الوفيرة بحلول العام الجديد، لم نتمكّن في العام الماضي، للأسف، من المشاركة في هذا الحفل التقليديّ والمهمّ. كان لقاؤنا الأخير في بداية عام اليوبيل 2020، الذي كنّا نتمنّاه، ولأجل ذلك صلّينا، أن يكون عامًا من التجدّد للبنان".

صوت لبنان

ذكر رئيس مجلس الوزراء ​نجيب ميقاتي​، خلال رعايته حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام، من ​السراي الحكومي​، أنه "تعاود حكومتنا الاسبوع المقبل، جلساتها لدرس واقرار ​الموازنة العامة​، التي تشكل محطة اساسية، تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة، ونشدد على ضرورة تعاون الجميع، لتكون هذه الموازنة خطوة اساسية على طريق الاصلاح المنشود، ولا ننسى أنّ أمامنا استحقاقات أخرى، أبرزها الانتخابات النيابيّة، التي سنعمل أيضًا على تأمين الأطر اللازمة، للإشراف عليها وإدارتها بفعاليّة وشفافيّة".

radio orient

لفت وزير الاتصالات ​جوني القرم​، إلى أنه "يجب ان يكون دولار التعرفة، على سعر 9000 ليرة، لكي نستطيع أن نتكيف، هناك امور ضرورية علينا أن ندفعها بالدولار"، موضحًا أن "مداخيل ​وزارة الاتصالات​، تراجعت 50% بفعل فارق الدولار وانهيار الليرة، وهناك دراسة ل​بطاقات التشريج​ وهي مخرج لذوي الدخل المحدود منعًا لزيادة سعرها"، مشيرًا إلى أن "الارقام ليست نهائية، والموضوع قيد الدرس".

اذاعة النور

دعا رئيس مجلس النوّاب ​نبيه بري​، لجان المال و​الموازنة​، الإدارة والعدل، والاقتصاد الوطني والتجارة والصّناعة والتّخطيط، إلى جلسة مشتركة في تمام السّاعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 26 كانون الثّاني 2022، وذلك لدرس الآتي:

اقتراح قانون المنافسة.

اقتراح القانون الرّامي إلى تعديل نصّ المادّة 80 من القانون رقم 144، قانون موازنة العام 2019 الصّادر بتاريخ 31/7/2019.

اقتراح القانون الرّامي إلى استرداد الأموال النقديّة والمحافظ الماليّة المحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019.

صوت المدى

لفت رئيس الجمهوريّة ميشال عون، إلى أنّ "لبنان الّذي يرزح اليوم تحت أعباء اقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة وإنسانية صعبة، أسّس لها نظام سياسي ونهج مالي واقتصادي، وزادت من حدّتها أزمة تفشي كورونا وأحداث من غدر الزمان، لبنان هذا يتطلع دوماً إلى أشقائه وأصدقائه في العالم ليعملوا على مساعدته كي يتجاوز الظروف القاسية".